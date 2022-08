Mal wieder ein großer Umbruch

Heddesheim. Fortuna Heddesheim startet gleich mit zwei Derbys in die neue Verbandsliga-Saison. Der Tabellenfünfte der vergangenen Runde empfängt am Sonntag, 14. August, 15 Uhr, zunächst die TSG 62/09 Weinheim und muss eine Woche später erneut auf eigenem Platz gegen den Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau ran. „Für was das dann letztlich gut war, wird sich erst im Nachgang zeigen“, sagt Trainer Steffen Kohl über das Auftaktprogramm seines Teams und spricht von einer „im Großen und Ganzen guten Vorbereitung“.

Bei der Fortuna hat sich wieder einiges getan: Mit Timo Weber, Patrick Fetzer, die beide zum Landesligisten FV 1918 Brühl wechselten, Filip Vlahov, Noel Hesse (SpVgg Wallstadt), Joshua Best, Ilias Soultani und Torhüter Cedric Aßmann haben sieben Spieler den Verein verlassen. Doch die Fortuna hat die Weggänge kompensiert. Mit Cihad Ilhan kehrte vom Ligakonkurrenten VfR Mannheim ein ehemaliger Heddesheimer Torjäger zurück. Auch von den Rasenspielern kam mit Eric Schaaf (32) ein regionalligaerfahrener Allrounder nach Heddesheim. Yannick Haag (27), der auch schon beim SV Waldhof II auf Torejagd ging, soll die Offensive verstärken.

„Sind zufrieden“

Torjäger Cihad Ilhan (links) kam vom VfR zu Fortuna Heddesheim. © Berno Nix

Tobias Münz (22) von der SpVgg Neckarelz und Njaga Manneh (23) vom Landesligisten FC Türkspor Mannheim sind für die Fortuna-Verteidigung vorgesehen. Weiter haben die Heddesheimer zuletzt Außenverteidiger Dawda Sanneh (22) vom FC Astoria Walldorf verpflichtet. Ilya Ertanir (18, U 19 TSV Amicitia Viernheim) und Keeper Patrice Partsch (22) aus der Heddesheimer Reserve sind ebenfalls neu im Kader.

„Mit dem Aufgebot sind wir zufrieden, wir haben alle Positionen besetzt. Und wir hatten in der Vorbereitung keine schweren Verletzungen, das ist erfreulich“, sagt Kohl, der mit Blick auf die neue Saison betont: „Wir wollen wieder eine gute Runde spielen, orientieren uns schon an den Plätzen eins bis sechs.“

Als Favoriten auf die Meisterschaft und den Aufstieg hat Kohl aber andere Mannschaften ausgemacht. „Beim VfR Mannheim spricht ja schon die Kaderzusammenstellung für sich“, sagt der Heddesheimer Trainer und erklärt weiter: „Dann ist da noch der SV Spielberg. Auch die beiden Oberliga-Absteiger Astoria Walldorf II und 1. FC Bruchsal muss man auf der Rechnung haben. Auch wenn Walldorf wohl einen kleinen Umbruch vollzogen hat. Und dann sehe ich noch für die vorderen sechs Mannschaften den SV Waldhof II, der in der letzten Saison eine sehr gute Rückrunde gespielt hat.“

Gegen die U 23 des Drittligisten bestritten die Heddesheimer ein letztes Testspiel. Beide Teams trennten sich mit einem 1:1. Lee Shinhyung erzielte die Waldhöfer Führung. Andreas Adamek traf in der 74. Spielminute zum Ausgleich für Heddesheim. „Die Generalprobe vor dem Saisonstart war in Ordnung“, befindet Fortuna-Coach Kohl. bol