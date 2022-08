Den Trend bestätigen

Mannheim. Als Nico Seegert die U-23-Mannschaft des SV Waldhof im Februar 2022 als Trainer übernahm, stand das Team am Rande der Abstiegszone der Fußball-Verbandsliga. Der 28-jährige gebürtige Mannheimer schaffte eine fulminante Wende. Der SVW II war mit 35 Punkten die zweitbeste Rückrundenmannschaft der Verbandsliga und beendete die Saison als Tabellensechster weit, weit weg von der gefährdeten Zone. Vor der neuen Spielzeit sagt Seegert: „Wir wollen an die Leistungen der zweiten Saisonhälfte der vergangenen Runde anknüpfen.“

Der Kern der Mannschaft, die in der vergangenen Saison 75 Tore erzielte, ist zusammengeblieben. „Der Abgang von unserem ehemaligen Kapitän Eduard Mahmuti zum FC Astoria Walldorf tat natürlich weh. Dass Jan Just zum VfR Aalen ging und Sören Lippert zum FC Nöttingen, müssen wir verschmerzen“, sagt Seegert. Aber der Coach ist zuversichtlich. „Wir haben zehn Neue, sechs externe Zugänge und vier aus der U 19. Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren gut. Da hat man gesehen, dass wir gegen Teams, die auch ein oder zwei Ligen höher spielen, mithalten können“, sagt Seegert.

Ein Erfolgstrainer beim SV Waldhof II: Nico Seegert © Berno Nix

Neu ist zum Beispiel Pasquale Marsal, der vom Südwest-Oberligisten Arminia Ludwigshafen kam. Oder Marc Barisic, der vom Südwest-Verbandsligisten ASV Fußgönheim an den Alsenweg gewechselt ist. Mit Thomas Mickoski, der für das defensive Mittelfeld vorgesehen ist, spielt ab sofort ein ehemaliger kanadischer Nationalspieler für den Verbandsligisten. „Dann haben wir mit Volkan Rona und Florian Butscher zwei Jungs, die aber fast schon in unserem Drittliga-Kader fest eingeplant sind. Das freut mich natürlich ungemein, denn es ist unsere Aufgabe, junge Talente an die Profimannschaft heranzuführen“, erklärt Seegert.

In den Testspielen erkämpften sich die Waldhöfer beim Oberligisten SU Neckarsulm (1:1) und beim Hessenligisten SV Unter-Flockenbach (0:0) Unentschieden. „Wobei wir die Spiele auch gewinnen hätten können“, so der Coach. Auch gegen den Ligakonkurrenten Fortuna Heddesheim gab es ein 1:1 und gegen Regionalligist Wormatia Worms (1:2) hielt der SVW II gut mit. bol