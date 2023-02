Mad Dogs in Play-off-Form

Memmingen. Am letzten Hauptrundenwochenende in der Fraueneishockey-Bundesliga haben die Mad Dogs Mannheim beim Hauptrundenmeister EDCD Memmingen Indians trotz zweier Niederlagen gut mitgehalten. Vor allem das erste Duell war eine enge Kiste, die Allgäuerinnen gewannen durch ein Überzahltor von Sonja Weidefelder (30.) knapp mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag konnte Lucia Schmitz mit dem 1:1 (20.) die Memminger Führung zunächst ausgleichen, danach trafen aber nur noch die Indians, die mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) siegten. Für die Mad Dogs steht am kommenden Samstag in Ingolstadt der Start in die Play-off-Halbfinalserie („Best of Five“) beim Titelverteidiger ERC Ingolstadt an. and