Wolfsburg. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Adler Mannheim die vierte Niederlage in Folge kassiert. Im Verfolgerduell bei den Grizzlys Wolfsburg musste sich die Mannschaft von Chefcoach Bill Stewart mit 2:3 (0:2/1:0/1:0/OT) nach Verlängerung geschlagen geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Tage nach der 2:5-Heimniederlage gegen die Eisbären Berlin beendeten die Adler den ersten Spielabschnitt mit einem 0:2-Rückstand. Tyler Morley in der 13. Minute und Darren Archibald im Powerplay (17.) trafen für die Grizzlys. Die Gäste aus Mannheim, die deutlich mehr Schüsse auf das Tor abgaben, kamen im zweiten Spieldrittel durch einen Treffer von Taro Jentzsch auf 1:2 zurück (33.). 1,2 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit stellte Adler-Stürmer Markus Eisenschmid auf 2:2 (60.). In der Verlängerung erzielte Achibald den Wolfsburger 3:2-Siegtreffer (64.)

Den Adlern stehen jetzt noch drei Hauptrundenpartien bevor. Am Dienstag (19:30 Uhr) geht es für Mannheim zu den Augsburger Panther. Am Freitag (19:30 Uhr) kommt der ERC Ingolstadt in die SAP Arena. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) gastieren die Blau-Weiß-Roten bei der Düsseldorfer EG.