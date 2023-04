Guter Test für die Play-offs

Mannheim. Am Samstag (13 Uhr) ist es für die Damen des Mannheimer HC endlich soweit, denn sie dürfen auf dem neu verlegten Kunstrasen in der MHC Arena das erste Bundesligaspiel bestreiten. Zu Gast am Neckarplatt ist dann mit dem UHC Hamburg der Dritte der Staffel B, wobei der UHC nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter dem Stadtrivalen Club an der Alster auf Platz drei steht. Die MHC-Damen führen die Staffel souverän an.

„Ich fand den UHC in der Hinrunde neben uns mit am stärksten. In der Vorbereitung hatten sie wohl einige Ausfälle und haben sich zuletzt gegen Mülheim eher schwergetan. Ich bin also gespannt, wie das letztendlich läuft, denn ansonsten werden sie ein gutes Setup haben, um uns zu ärgern“, sieht MHC-Damentrainer Nicklas Benecke dieses Heimspiel schon als guten Test im Hinblick auf das Play-off-Viertelfinale im Mai an – der letzten Hürde, um beim Final Four am 3./4. Juni auf eigener Anlage mit dabei zu sein.

TSVMH bei Uhlenhorst Mülheim

Bereits um 12 Uhr müssen die Damen des TSV Mannheim Hockey am Samstag bei Uhlenhorst Mülheim ran. Im Kellerduell der Staffel B wird es darum gehen, ob der TSVMH die Mülheimerinnen von Tabellenplatz fünf verdrängen kann. „Das ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Der fünfte Platz ist bei dem Modus in diesem Jahr sehr wertvoll“, betont TSVMH-Damencoach Sven Lindemann.

Schließlich hat man als Fünftplatzierter selbst im Falle einer Niederlage in der ersten Play-down-Runde weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt. Greta Meissner steht dem TSVMH wieder zur Verfügung. and