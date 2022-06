Ruth Hildebrand führt schon seit Wochen in der U 20 die DLV-Bestenliste der Dreispringerinnen an, Fehintola Oladejo ist Vierte. Das Duo von der MTG ist daher auch zur 28. Bauhaus-Juniorengala am 2. und 3. Juli eingeladen worden und will sich vor heimischem Publikum für die Junioren-WM in Cali (Kolumbien) qualifizieren. Die Norm von 12,95 m hat die 17-jährige Hildebrand längst in der Tasche, am

...