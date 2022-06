Spitzenleistungen, grandiose Stimmung, Spannung und jede Menge Aufregung - all das ist am 2./3. Juli in Mannheim bei der 28. Bauhaus-Juniorengala nach pandemiebedingten Einschränkungen live zu erleben. Wieder einmal geht es im Michael-Hoffmann-Stadion um internationale Tickets, diesmal für die U-20-Weltmeisterschaften in Kali in Kolumbien.

20 Nationen mit rund 450 jungen Menschen sind

...