Im Ziel vereint

Mannheim. Am Wochenende startet die neue Tischtennis-Saison. Die Teams aus der Region haben alle ein Ziel: den Ligaverbleib.

Damen DJK Käfertal/Vogelstang

Die Mannschaft um Spielführerin Kerstin Sommer tritt in der Verbandsliga an. Mit Elina Kogane haben die Mannheimerinnen eine neue Spitzenspielerin. Die Lettin verfügt über Oberligaerfahrung und spielte zuletzt beim TTC Lampertheim. Auf der Position zwei ist bei der DJK Sabine Lehr gesetzt. Kerstin Sommer und Heike Czech sind für das hintere Paarkreuz eingeplant. Die DJK-Damen starten am 30. September gegen die SG Schefflenz/Seckach den Kampf um den Klassenerhalt.

Herren DJK Käfertal/Vogelstang

Dirk Recktenwald spielt für die DJK Käfertal/Vogelstang. © Sörli Binder

Dominik Schwarz ist der neue Kapitän der DJK-Herren. Er übernimmt von Robert Hackmann, der dem Verbandsligisten aber als Spieler erhalten bleibt. „Es hat sich bei uns eigentlich nichts geändert“, sagt Schwarz: „Auch in dieser Saison wollen wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Ligaverbleib holen. Wir hoffen, dass nach den vergangenen beiden Jahren diesmal eine ,normale’ Saison zustande kommt.“ In der zurückliegenden Runde gab es wegen Corona zahlreiche Spielausfälle.

„Die Liga“, sagt Schwarz, „ist zweigeteilt.“ Die Mannschaften wie den FV Wiesental, TTV Mutschelbach, TTC 95 Odenheim II und TV Ettlingen II sieht der Kapitän als Favoriten für Meisterschaft und Aufstieg an. „Die anderen Mannschaften kämpfen um den Ligaverbleib. Zu den anderen Teams zähle ich uns auch.“ Erster Gegner der DJK-Herren ist am Samstag, 18 Uhr, der FC Lohrbach. „Das wird gleich eine Partie auf Augenhöhe werden“, sagt der Kapitän. Felipe Oliveira Neves, Marc Adler, Dirk Recktenwald, Robert Hackmann und Schwarz bilden voraussichtlich den Kern des DJK-Kaders. Eine gute Nachricht gab es auch noch in Sachen Heimspielstätte. „Wir können bis 2023 in unserer Halle spielen“, sagt Schwarz.

Die Herren II der DJK Käfertal/Vogelstang gehen nach dem Abstieg aus der Verbandsklasse nun in der Bezirksliga an den Start. „Ganz klar: Auch hier sprechen wir nicht vom Aufstieg. Der Nichtabstieg ist das Ziel, das wird schwer, denn die Liga ist stark“, sagt Schwarz. Die DJK II trifft zum Auftakt am Donnerstag, 29. September, gleich im Derby auf die DJK Wallstadt.

Herren DJK St. Pius

Nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft der DJK Käfertal ist die DJK St. Pius das einzige Mannheimer Team, das in der Herren-Verbandsklasse Nord auf Punktejagd geht. „Mit dem SV Adelsheim und der TTG EK Oftersheim gibt es zwei Mannschaften, die offenbar gut aufgerüstet haben. Sonst ist die Spielklasse aber sehr ausgeglichen“, sagt Sebastian Tiemann, der Kapitän der DJK St. Pius. Der Kader der Neuhermsheimer weist nur eine Veränderung im Vergleich zur vergangenen Saison auf. Auf der vier spielt ab sofort Ralf Günthner.

„Er kommt aus Edenkoben, hat bei den Pfälzern in der Bezirksoberliga gespielt und ist wegen seiner Promotion nach Mannheim gezogen und spielt nun für uns“, sagt Tiemann. Die DJK absolviert ihr Auftaktspiel am Samstag, 24. September, gegen den VfB Mosbach-Wallstadt.

DJK Wallstadt

Auch bei der DJK Wallstadt hat sich im Kader nicht viel getan. Wenn das Team von Kapitän Patrick Frantz am Freitag um 20 Uhr die SG Birkenau/Hemsbach im DJK-Sportzentrum empfängt, dann werden erneut Spieler wie Moritz Hardung, Stawrakis Garber oder Fabian Kajzar an die Platten gehen. Zuletzt spielte die DJK in der Bezirksliga um den Aufstieg. Auch in dieser Spielzeit könnte Wallstadt eine gute Rolle spielen.