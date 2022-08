Demirci schießt Sandhofen ab

Mannheim. Der Start der neuen Fußball-Kreisliga Saison war einer mit vielen Toren und einer Überraschung in Brühl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brühl II – Gartenstadt 2:1 (2:0)

Die Platzherren zeigten eine sehr gute kämpferische Leistung. Der VfB hatte zunächst die besseren Torchancen. Christopher Steinhauer (32.) traf für Gartenstadt den Pfosten. Dann schlugen die Brühler zu, Leon Wihler (36.) und Patrick Greulich (39.) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung des FVB II. Der VfB kam nur noch zum 1:2 (90.) durch Besnik Beljuli.

Sandhofen – Lindenhof 2:4 (1:2)

Lindenhof jubelt: Yusuf Demirci (l.) freut sich mit Patrick Piontek. © Berno Nix

Der SKV unterlag dem MFC, der in Yusuf Demirci den überragenden Spieler hatte. Der dreifache Torschütze (6., 27. und ein Foulelfmeter in der 60. Minute) schockte Sandhofen. Die Platzherren kamen zwar zum 1:2 (35.) durch Sascha Weisel. Doch Kevin Heck machte mit dem 4:1 (70.) alles klar. Nicolas Herwehe verkürzte noch auf 2:4 (89.) für den SKV.

Rheinau – Hockenheim 4:0 (2:0)

Mehr zum Thema Fußball Neckarau im Viertelfinale Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-C-Liga VfB Lampertheim macht es unnötig spannend Mehr erfahren

Die Rheinauer legten einen Auftakt nach Maß hin. Florian Geißelmann brachte Rot-Weiß mit einem abgefälschten Freistoß mit 1:0 (5.) früh in Front. Der Treffer gab Sicherheit. Boban Peric erhöhte mit einem Foulelfmeter auf 2:0 (45.). Im zweiten Durchgang sorgte Mark Lenhardt dann mit dem 3:0 (65.) für die Vorentscheidung. Marvin Witt setzte den Schlusspunkt mit dem vierten Treffer (80.).

VfR Ma. II – Friedrichsfeld 6:1 (4:1)

Die U23 der Rasenspieler war klar besser. Leon Ono (12.), Pascal Gummel (28.) , Biagio Seola (38., 50.), Marko Bilanovic (40.), Erges Azzizi (62.) erzielten die Tore für den VfR II. Denis Schenemann gelang das zwischenzeitliche 1:4 (43.).

Hochstätt Türksp. – Srbija 0:6 (0:1)

Landesligaabsteiger FK Srbija beeindruckte zu Saisonbeginn vor allem in der zweiten Hälfte. Die Feudenheimer gingen durch ein Eigentor von Duha Kurtoglu mit 1:0 (11.) in Front. Hochstätt hielt in Durchgang eins noch gut mit. Doch nach dem 2:0 für Srbija von Aleksandar Mitrovic brach der Türkspor-Widerstand zusammen.Milos Stankovic (55., 73.), erneut Mitrovic (84.) und Vuk Spanovic (90.) machten das halbe Dutzend Tore voll.

TSV Neckarau – Ilvesheim 4:1 (1:0)

Im ersten Durchgang war es eine umkämpfte Partie. Das 1:0 für den TSV durch Manuel Neuberger (45.) fiel zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Luc Rheinfelder erhöhte auf 2:0 (47.). Matej Kaava machte mit seinem Doppelpack (70., 86.) alles klar. Ilvesheim kam noch zum späten Ehrentreffer von Daniel Seitz (90.+2).

Lützels. – Leutershausen. 4:1 (2:0)

Adrian Wetzel (18.) nach einer Ecke und Nathan Scott (28.) brachten das Heimteam in Front. Leutershausen verkürzte durch Jonas-Meier Küster 849.), doch Mathias Schröder (80.) und Fabian Knödler (90.+2) machten für die TSG alles klar. bol