Enrich lässt sich nicht blenden

Mannheim. Nachdem die Herren des Mannheimer HC zum Rückrundenauftakt in der Feldhockey-Bundesliga nach Norden zum Hamburger Polo Club reisen mussten, wo sie im Topspiel der Staffel B zuletzt ein 1:1 mit nach Hause brachten, geht es für den Tabellenführer der Staffel B nun in den Süden. Am Samstag um 14.30 Uhr steht für die MHC-Herren das Auswärtsspiel beim Staffelvorletzten Münchner SC an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nach unserem guten Spiel bei Polo gilt es nun, in München die drei Punkte zu holen. Das Hinspiel zuhause gegen sie war ein leichter Sieg für uns, aber wenn man sich ihre Heimergebnisse gegen die anderen Teams anschaut, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass sie eine starke Mannschaft haben und es dort schwer zu spielen ist“, will sich MHC-Herrencoach Andreu Enrich nicht vom klaren 10:1-Kantersieg gegen den MSC in der MHC Arena blenden lassen.

Derby schon im Hinterkopf

Auf eigenem Platz hat das Team aus der bayerischen Landeshauptstadt in den bisherigen fünf Heimspielen einen Sieg und zwei Unentschieden geholt. Die Niederlagen gegen die beiden Hamburger Teams Harvestehuder THC und Club an der Alster fielen mit 1:2 und 2:3 sehr knapp aus. Personell können die Blau-Weiß-Roten in München aus dem Vollen schöpfen.

Mehr zum Thema Hockey MHC-Herren im Topspiel gefordert Mehr erfahren Hockey Martinez bedient Mehr erfahren Hockey Kampf um Ligaverbleib geht weiter Mehr erfahren

„Mit einem Sieg am Samstag in München und einem am kommenden Freitag im Heimspiel gegen den TSV Mannheim Hockey, haben wir Platz eins in der Staffel so gut wie sicher“, blickt Enrich auch schon auf das Mannheimer Lokalderby am 28. April (19.30 Uhr), wenn sich der MHC und der am Wochenende spielfreie TSVMH am Neckarplatt gegenüberstehen. and