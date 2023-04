MHC-Herren im Topspiel gefordert

Mannheim. Zum Start in die auf Staffelduelle beschränkte Rückrunde der Feldhockey-Bundesliga geht es sowohl für die Herren des Mannheimer HC als auch die des TSV Mannheim Hockey am Wochenende in der Staffel B auswärts zur Sache. Während die MHC-Herren am Samstag (14 Uhr) als Tabellenführer zum Topspiel beim Staffelzweiten Hamburger Polo Club reisen, sind die TSVMH-Herren als Letzter gleich doppelt auswärts gefordert, geht es für die Schwarz-Weiß-Roten doch am Samstag (12 Uhr) zunächst beim Dritten Berliner HC um Punkte, bevor der TSVMH am Sonntag (12 Uhr) beim deutschen Vizemeister Hamburger Polo Club antritt.

„Wir haben uns gut auf diese Rückrunde vorbereitet und gehen mit guten Gefühlen an die Sache heran“, durfte TSVMH-Trainer Héctor Martinez im letzten Testspiel am Dienstag gegen den Tabellenführer der Zweiten Liga Süd SC Frankfurt 1880 noch einen 7:2-Erfolg bejubeln. „Beim Doppelspiel-Wochenende in Berlin und Hamburg wollen wir uns nun beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, hat Martinez mit den Turnern das Ziel Fahrt aufzunehmen, um dann in den Play-downs den Klassenerhalt zu sichern.

Die MHC-Herren wollen indes Schwung für das Play-off-Viertelfinale holen, das man bereits sicher hat, und natürlich ihren ersten Platz in der Staffel B verteidigen. „Das Spiel in Hamburg ist gleich ein sehr wichtiges für uns. Polo ist neben uns wohl das stärkste Team in der Staffel. Das wird ein schweres Spiel, aber wir sind frisch und unsere Vorbereitung war gut“, freut sich MHC-Coach Andreu Enrich auf die Partie. and