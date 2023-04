Kampf um Ligaverbleib geht weiter

Mannheim. Am Samstag beginnt in der Feldhockey-Bundesliga der Damen die verkürzte Rückrunde. Dabei werden die verbleibenden fünf Hauptrundenspiele nur noch innerhalb der eigenen Staffel ausgetragen.

Für die Damen des TSV Mannheim Hockey und des Mannheimer HC ist dies die Staffel B, wobei die MHC-Damen als aktueller Staffelerster schon das Ticket für das Play-off-Viertelfinale sicher haben, während die TSVMH-Damen als momentanes Schlusslicht ihre Ausgangsposition im Hinblick auf die Play-downs verbessern wollen.

Bei diesem Vorhaben empfangen die TSVMH-Damen am Samstag (12 Uhr) zum Start den Staffelzweiten Club an der Alster aus Hamburg. „Gegen ein Topteam wie Alster wird es natürlich sehr schwer zu punkten. Dennoch werden wir mit Sicherheit wieder die nächsten Schritte machen können, um eine Chance im Kampf um den Klassenerhalt zu haben“, sagt TSVMH-Coach Sven Lindemann.

Trotz vieler Ausfälle war Lindemann mit der Rückrundenvorbereitung seines Teams nicht unzufrieden, das allerdings eine bittere Nachricht hinnehmen musste: Nach einer schweren Knieverletzung ist das Thema Leistungssport für Vera Schultz beendet. „Das war ein großer Schlag für das Team“, betont der TSVMH-Trainer und ist gleichzeitig froh darüber, dass bisher junge Spielerinnen integriert werden konnten. Nicht dabei am Samstag sind allerdings Viktoria Przybilla (krank) und Greta Meissner (Studium).

MHC mit Rückenwind nach Berlin

Die MHC-Damen reisen indes schon am Freitag zum Berliner HC, wo am Samstag (14 Uhr) der Rückrundenstart ansteht. „Natürlich haben wir durch unser Wochenende bei der EuroHockey Club Trophy schon ein bisschen Spielpraxis und hoffen, dass wir dadurch einen Vorteil haben. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt vier Spiele in vier Tagen, das war schon richtig knackig“, sagt MHC-Trainer Nicklas Benecke mit Blick auf das vergangene Osterwochenende in Wettingen (Schweiz), wo die MHC-Damen auf Platz zwei kamen. In Berlin dürfte Lisa Mayerhöfer wieder mit an Bord sein, während Nadine Kanler (Knie) fraglich ist. and