Doppelte Freude auf den Meister

Mannheim. Am Sonntag (12 Uhr) treffen in der Feldhockey-Bundesliga der Damen in der MHC Arena der Vizemeister Mannheimer HC und der Deutsche Meister Düsseldorfer HC quasi zur kleinen Finalneuauflage aufeinander. Genauer gesagt ist es sogar die Neuauflage der letzten beiden DM-Finalspiele, in denen sich die MHC-Damen dem DHC jeweils erst nach Penaltyschießen beugen mussten. Ihren Fokus richten die MHC-Damen zunächst auf den Samstag (14 Uhr), wenn mit Rot-Weiss Köln erst noch ein anderes Topteam aus dem Rheinland am Neckarplatt gastiert.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt viermal hintereinander zuhause spielen können. Das Doppelspielwochenende in Hamburg war richtig nervig mit Zugfahrt, Wetter... etcetera. Jetzt kommen mit Köln und Düsseldorf recht schwere Brocken zu uns, und wir freuen uns darauf, gegen sie anzutreten“, blickt MHC-Damentrainer Nicklas Benecke dem ersten Heimspiel-Doppel am Neckarplatt erwartungsvoll entgegen. „Köln ist immer eine unangenehme Mannschaft, die mit Nike Lorenz eine weitere gute Spielerin in ihren Reihen hat. Sie hat ja letzte Saison noch nicht dort“, kennt Benecke die Qualitäten der deutschen Nationalspielerin bestens, trug sie doch lange das MHC-Trikot. „Bei den Düsseldorferinnen steht außer Frage, dass sie gut sind, das wird spannend“, peilt Benecke, der personell aus dem Vollen schöpfen kann, mit seinem Team dennoch zwei Siege an.

Aufsteiger als Außenseiter

Meister Düsseldorf ist allerdings schon am Samstag (16.15 Uhr) in Mannheim und bei den Damen des TSV Mannheim Hockey unter dem Fernmeldeturm zu Gast. Dort herrscht große Vorfreude, wobei die Schwarz-Weiß-Roten als Aufsteiger hier klarer Außenseiter sind. „Wir freuen uns, den aktuellen deutschen Meister zu Gast zu haben. Wir können gegen diesen Gegner nur gewinnen und werden mit Sicherheit eine Topleistung abliefern“, weiß TSVMH-Damencoach Carsten-Felix Müller, dass sein Team am Samstag nichts zu verlieren hat. and