Der etwas andere Aufsteiger

Mannheim. Es ist der Aufsteiger, vor dem jeder Trainer warnt: SKV Sandhofen: Egal ob Patrick Heinzelmann (Lindenhof), Peter Brandenburger ( Rheinau) oder auch Michael Wagner ( Wallstadt), alle sind sich einig: Sandhofen ist eine bärenstarke Mannschaft, die nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Der Saisonauftakt ist dabei vielversprechend: Zwei Siege aus drei Spielen, nur gegen Aufstiegskandidat Lindenhof hatte man das Nachsehen (2:4). Grund für die Sonderrolle als „Aufsteigerüberflieger“: Sandhofen hat einige Spieler in den Reihen, die schon deutlich höherklassig gekickt haben. Allen voran Kapitän Sebastian Pah, der für Gartenstadt oder den Waldhof in der Verbandsliga auflief und jetzt seinen SKV in die Kreisliga führte.

Rang vier bis sechs als Ziel

„Es ist schön, dass die anderen Teams Respekt vor uns haben und uns gut einschätzen. Tatsächlich ist auch nicht der Klassenerhalt unser Saisonziel, sondern eine Platzierung zwischen Rang vier und sechs. Das klingt jetzt sehr ambitioniert, da die Liga wirklich stark ist, wir müssen uns aber vor keinem Gegner verstecken“, erklärt SKV-Trainer Christian Hofsäß, der die Taktik aus der Aufstiegssaison beibehalten will. „Wir werden weiterhin mit voller Offensivpower agieren. Schöner Fußball ist mir wichtig, der soll auch in der Kreisliga zu sehen sein. Allerdings feilen wir seit der Vorbereitung an unserer Defensive, da wir noch zu viele Gegentore bekommen. Ich hoffe sehr, dass diese Arbeit bald schon Früchte trägt und wir hinten richtig solide stehen.“

Nächster Prüfstein: Absteiger Srbija. Auf dem Papier eigentlich eine klare Nummer für Srbija, doch der SKV ist eben anders. „Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen. Uns ist aber auch bewusst, dass es gegen diesen Gegner enorm schwer werden wird, da brauchen wir schon einen wirklichguten Tag“, so Hofsäß, der vor allem vor der starken Srbija-Offensive warnt. Mit Milos Stankovic (4 Tore) und Aleksandar Mitrovic (3 Tore) hat der Absteiger zwei echte Goalgetter im Team. „Wir müssen gerade diese beiden von unserem Kasten fernhalten, sollten aber auch die komplette Breite auf dem Schirm haben. Srbija hat im Angriff richtig viel anzubieten, wir aber auch.“ Letzte Tipps wird sich der 41-jährige Coach noch von Rheinaus Trainer Brandenburger holen. Die beiden stehen in engem Kontakt und tauschen sich immer wieder aus. bah