Germanen gleich wieder im Keller

Mannheim. Die Angst vor einer erneut desaströsen Hinrunde – beim FC Germania Friedrichsfeld wird sie immer größer. Schon in der vergangenen Saison lieferte die Elf von Lars Weidmann eine blamable Halbserie ab und befand sich zur Winterpause abgeschlagen am Tabellenende. Nur ein sensationeller Kraftakt im neuen Jahr bewahrte die Germanen damals vor dem Abstieg aus der Kreisliga. Jetzt der nächste Saisonfehlstart: Zum Auftakt hagelte es ein 1:6 gegen den VfR Mannheim II, am Mittwoch setzte es direkt die nächste Klatsche gegen den Aufstiegsfavoriten aus Rheinau (1:5).

„Natürlich haben wir uns das alles ganz anders vorgestellt. Das Spiel gegen den VfR war unerträglich, gegen Rheinau war zumindest eine Steigerung zu sehen. Wir treffen aber einfach das Tor nicht, Chancen gibt es genug“, zieht FC-Kapitän Benjamin Wanzek eine ernüchternde Bilanz. Dabei hielten die Germanen gegen Rheinau noch lange Zeit mit, retteten ein 0:0 in die Halbzeit, danach begann dann das Debakel.

Klassenerhalt das Ziel

Auch Benjamin Wanzek hatte sich den Auftakt anders vorgestellt. © Nix

„Wir wollten weiterhin so lange wie möglich die Null halten, auch weil wir gemerkt haben, dass Rheinau immer unzufriedener wird. Es lief dann aber alles gegen uns“, so Wanzek, der trotz des schwachen Saisonstarts von Panik weit entfernt ist: „Mit fast der identischen Mannschaften gehörten wir zuletzt in der Rückrunde zu den besten Teams der Liga. Ich persönlich glaube daher, dass wir schnell aus diesem Tal wieder herauskommen und unser Saisonziel sicher erreichen“.

Der Klassenerhalt soll es in dieser Saison wieder sein, mehr wird auch von Vereinsseite nicht gefordert. „Aber natürlich wollen wir auch wieder die besten der Liga ärgern und ihnen Punkte klauen. Das hat jetzt gegen Rheinau noch nicht funktioniert. Für uns ist das aber auch ein gutes Signal, dass wir vielleicht doch noch härter arbeiten müssen“, fordert der Kapitän.

Am Sonntag soll nun endlich der erste Dreier der Saison eingefahren werden, dann wartet Aufsteiger SKV Sandhofen. Der Liganeuling hat schon gezeigt, dass er auch in der Kreisliga punkten kann. Gegen Hockenheim landete Sandhofen einen 3:2-Auswärtssieg. „Ich kenne den Trainer und viele Spieler von Sandhofen, das ist eine starke Mannschaft. Eines ist aber auch klar: Die sind die Aufsteiger und wir wollen die Partie unbedingt gewinnen“.