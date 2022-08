Aufsteiger TSV Amicitia peilt Platz im Mittelfeld an

Viernheim. Am kommenden Wochenende beginnt auch die Fußball-Landesliga Rhein-Neckar mit ihren Punktspielen. In der neuen Saison treten 16 Vereine an, darunter auch der TSV Amicitia Viernheim als Aufsteiger aus der Kreisliga Mannheim. Die Südhessen empfangen am Sonntag, 15 Uhr, die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal. Die Blaugrünen kehren also in den Spielbetrieb auf Verbandsebene zurück und haben sich einen Platz im gesicherten Mittelfeld zum Ziel gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorbereitung der Südhessen läuft seit mehreren Wochen, wobei die Freundschaftsspiele dem Trainerduo Patrick Marschlich und Timo Endres jede Menge Erkenntnisse verschafft haben dürften. Die Tests verliefen zwar ausnahmslos torreich, man musste aber auch zahlreiche Gegentreffer hinnehmen. Das Torverhältnis von 27:19 in fünf Testspielen spricht Bände. Beim VfL Birkenau wurde mit 6:0 und bei Srbija Mannheim mit 4:2 gewonnen. In der ersten Runde des Verbandspokals ist man aber beim Kreisligaaufsteiger SKV Sandhofen überraschend mit 2:3 ausgeschieden. In Wallstadt wurde mit 8:4 gesiegt, wenige Tage später ist man beim Verbandsligisten in Heddesheim mit 2:8 deklassiert worden. Zuletzt gab es einen 7:5-Erfolg gegen den Kreisligisten Germania Friedrichsfeld.

„Aufgrund von Urlaubern und kleiner Wehwehchen kann man als Trainer mit der Vorbereitung nicht zufrieden sein. Die Leistungen waren sehr wechselhaft, deshalb versuchen wir in der letzten Woche ein wenig Kontinuität und klare Abläufe in unser Spiel zu bringen. Endlich können wir auch mit 20 Mann trainieren und am Wochenende hoffentlich aus dem Vollen schöpfen“, will Marschlich dem Team noch den Feinschliff verpassen.

Mit Rastin Ansari Khaledi (zu Fortuna Heddesheim) und Lars Thomas (Studium) gab es allerdings noch zwei kurzfristige Abgänge zu verkraften. Als Meisterschaftsfavorit wird der FV Brühl gehandelt, der sich mit mehreren routinierten Kickern verstärkt hat, die allesamt über Erfahrungen in höherklassigen Ligen verfügen.

Bei der DJK/FC Ziegelhaus-Peterstal, die in der vergangenen Saison Rang acht belegte, lief die Vorbereitung ebenfalls nicht nach Wunsch. Unter anderem gab es in der ersten Runde des Verbandspokals eine 1:2-Niederlage beim ASV Neuenheim. Trainer Ralf Ernst hat also auch noch viel Arbeit vor sich. Beim letzten Test von Ziegelhausen-Peterstal bei der Spvgg. Wallstadt, der mit einem 2:1-Sieg für die Neckartäler endete, wurde von den Viernheimer Verantwortlichen natürlich genau hingeschaut. „Wir werden auf jeden Fall gut vorbereitet sein“, verspricht der Viernheimer Spielertrainer. JR