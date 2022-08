Rheinau bezwingt Srbija

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga sind RW Rheinau und der MFC 08 Lindenhof nach dem dritten Spieltag noch ohne Punktverlust.

Brühl II – TSV Neckarau 5:0

Der FVB II überraschte die Neckarauer, die unter der Woche noch selbst einen 3:2-Coup in Gartenstadt gelandet hatten. Alexander Czermak brachte die Platzherren früh in Front. Neckarau kam dann besser ins Spiel, doch das 2:0 vor der Pause spielte Brühl in die Karten. Im zweiten Durchgang hatten die Platzherren alles im Griff und gewannen auch in der Höhe verdient.

Lützelsachsen – Hockenheim 2:2

Der Rheinauer Mark Lenhard scheitert an Torwart Efthimios Tsapoglou. © NIx

In einer ganz schwachen Partie geriet die TSG in der zweiten Hälfte in Rückstand, kam aber noch mal zum Ausgleich. Doch mit dem erhofften Sieg wurde es nichts. Ein Linienrichter musste wegen Kreislaufproblemen kurzfristig von einem Schiedsrichter, der als Zuschauer anwesend war, ersetzt werden.

Sandhofen – Friedrichsfeld 3:1

Der SKV feierte den zweiten Heimerfolg. Im ersten Durchgang hatte Sandhofen Vorteile. Die Platzherren wirkten durch den Ausgleich direkt nach der Halbzeit kurz geschockt, fingen sich aber wieder und gewannen verdient.

RW Rheinau – FK Srbija 2:0

In einer abwechslungsreichen Partie hatte Rheinau im ersten Durchgang die klareren Chancen und ging auch früh in Front. Nach dem Seitenwechsel hatte Srbija mehr Vorteile. Doch Sascha Lenhard machte mit dem 2:0 alles klar.

H. Türkspor – Gartenstadt 2:3

Gartenstadt holte den ersten Saisonsieg, doch es war ein hartes Stück Arbeit. Lars Leonhard und Tim Kreß sorgten für eine 2:0-Führung. Hochstätt blieb aber dran. Auch als Dominik Wallerus das 3:1 (68.) erzielte, gaben die Platzherren nicht auf, kamen aber nur noch zum Anschlusstreffer.

Wallstadt – TSG E. Plankstadt 2:4

Wallstadt ging zunächst mit 2:0 in Führung. „Danach hat es die Mannschaft verpasst, den Sack zuzumachen, Chancen waren da“, befand der SpVgg-Spielausschussmitglied Peter Heckmann und betonte: „Plankstadt hat es in der zweiten Hälfte gut gemacht und verdient gewonnen.“

VfR Mannheim II – Ilvesheim 4:2

Dank einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei feierte die U 23 des VfR noch einen souveränen Sieg. Die Ilvesheimer konnten nach dem Seitenwechsel nicht mehr an den Auftritt des ersten Durchgangs anknüpfen.

Oftersheim – Lindenhof 0:2

„Wir haben eigentlich gegen den Spitzenreiter gut mitgehalten, die beiden Gegentreffer sind nach individuellen Fehler unserer Spieler gefallen“, sagte der Oftersheimer Coach Daniel Kasch. Die SG drückte in Durchgang zwei auf den Ausgleich, doch der MFC brache die Führung über die Zeit.