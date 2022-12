Als Zweiter in die Pause

Mannheim. Der TV Käfertal hat sich mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen Aufsteiger NLV Stuttgart-Vaihingen in die Winterpause verabschiedet. Mit acht Siegen aus neun Partien liegt die Mannschaft von Trainer Leo Goth auf Tabellenplatz zwei der Faustball-Bundesliga Süd und hat die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im neuen Jahr weiter in der eigenen Hand. Gegen den Tabellenletzten legte der TVK schnell eine 4:0-Satzführung vor. In der Folge ließen die Mannheimer etwas nach (4:11), entschieden aber letztlich das Spiel mit einem knappen 12:10-Satzerfolg für sich. „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Wir können mit der Vorrunde zufrieden sein“, sagte Käfertals Kapitän Felix Klassen.

Frauen mit Sieg und Niederlage

Die Damen des TV Käfertal sicherten sich am letzten Doppelspieltag der Bundesliga vor der fünfwöchigen Winterpause zwei Punkte. Trotz guter Leistung im dritten und vierten Satz unterlagen die Mannheimerinnen dem TV Unterhaugstett mit 1:3. Im Anschluss schlug das Team von Trainer Fabian Braun dann Ausrichter TSV Ötisheim mit 3:1. Dabei bewiesen die TVK-Damen Moral und Nervenstärke. Angeführt von der eingewechselten Nadine Conrad und einer starken Abwehrleistung von Celine Konrad auf der Zuspielposition wurden jeweils deutliche Rückstände aufgeholt und zu zwei Satzgewinnen umgewandelt. Auch nachdem Ötisheim zum 1:2 verkürzt hatte, hielt Käfertal dagegen und erkämpfte sich Durchgang vier (11:9).

„Natürlich hätten wir gerne vier Punkte geholt, aber dafür war die Leistung in den ersten beiden Sätzen gegen Unterhaugstett einfach nicht ausreichend“, sagte Braun. jab