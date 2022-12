TV Käfertal fängt sich

Bad Liebenzell/Mannheim. Dank einer Leistungssteigerung haben sich die Faustballer des TV Käfertal einen 5:3-Sieg beim TV Unterhaugstett gesichert. Der Tabellenzweite startete schwach in die Bundesliga-Partie und stand nach einem 1:3-Satzrückstand früh mit dem Rücken zur Wand. Erst im fünften Durchgang beim Stand von 8:9 platzte beim TVK der Knoten. Nach dem Satzgewinn (11:9) dominierten die Mannheimer nach Belieben, Gegner Unterhaugstett gelangen nur noch sechs Punkte in den letzten drei Durchgängen.

Damit fand die Mannschaft von Trainer Leo Goth die richtige Antwort auf die deutliche 1:5-Niederlage im Spitzenspiel beim TV Vaihingen/Enz zuvor. Am Samstag, 15 Uhr, empfängt der TVK dann den Aufsteiger NLV Stuttgart-Vaihingen.

Die Käfertaler Damen sind mit zwei Heimerfolgen gut in die Rückrunde der Bundesliga Süd gestartet. Zunächst besiegten die Mannheimerinnen nach Satzrückstand den TSV Pfungstadt mit 3:1. In der zweiten Partie des Tages gegen den TV Vaihingen/Enz entwickelte sich ein ähnlicher Spielverlauf. Nachdem der erste Durchgang an die Gäste gegangen war, drehte der TVK auf und feierte letztlich einen souveränen 3:1-Sieg und den Sprung auf Tabellenplatz vier.

„Wir haben phasenweise stark gespielt. Aber es gab auch Phasen, in denen wir die Gegner durch eine Eigenfehlerserie zurück ins Spiel gebracht haben“, analysierte Franziska Moritz die Leistungen. Vor der Winterpause steht für die Damen noch ein Spieltag in Ötisheim an. jab