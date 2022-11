11:2 – VfR präsentiert sich in Torlaune

Mannheim. Der VfR Mannheim hat mit einem Kantersieg gegen Germania Friedrichstal die Tabellenführung in der Verbandsliga zurückerobert. Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau verlor hingegen ein Sechs-Punkte-Spiel und bleibt nach dem ernüchternden 0:3 in Gommersdorf auf einem Abstiegsplatz.

VfR Mann. – Friedrichstal 11:2 (4:1)

Bereits in den ersten Minuten bekamen die 160 Zuschauer im Rhein-Neckar-Stadion einen offensiv ausgerichteten VfR Mannheim zu sehen. Das frühe 1:0 markierte Kapitän Marco Raimondo-Metzger, der einen Freistoß von Blerton Muca in die Maschen köpfte (5.). Nach der frühen Führung drängte der feldüberlegene VfR auf das 2:0, doch der Friedrichstaler Josip Saravanja stellte mit seinem Ausgleichstreffer aus kurzer Distanz den Spielverlauf zunächst auf den Kopf (12.). Der VfR ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und setzte den Gästestrafraum kontinuierlich unter Druck. Mohamed Amin Kouraji (18.), Ali Ibrahimaj (29.) und erneut Kouraji (30.), der nun in den vergangenen drei Begegnungen vier Treffer erzielte, brachten den VfR mit 4:1 in Front.

Im zweiten Durchgang setzte sich der Spielfilm aus den ersten 45 Minuten nahtlos fort. Ayhan Sabah (47., 54.) und Ali Ibrahimaj (56.) schraubten den Spielstand in weniger als neun Minuten auf 7:2 nach oben. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 5:2 von Josip Saravanja (50.) fiel nicht ins Gewicht. Der eingewechselte Furkan Cevik (65./73.) und erneut Ibrahimaj (71./87.) sorgten für den höchsten Saisonsieg des VfR. bol

Gommersdorf – Neckarau 3:0 (2:0)

Im vierten Spiel in Folge ist Neuling VfL Kurpfalz Neckarau kein Tor gelungen. „Wir hatten in der Anfangsphase gute Chancen, nutzten sie aber leider nicht“, sagte der Neckarauer Coach Mehmet Öztürk und machte klar: „Die Gegner in der Liga können alle geradeaus laufen und nutzen das dann halt.“

Jakob Hespelt (17.) und Niklas Obertausch (28.) trafen für Gommersdorf und nach dem 3:0 für den VfR durch Denis Vollmer (62.) waren die Neckarauer endgültig geschlagen. „Wir müssen in den nächsten drei Spielen unbedingt punkten“, forderte Öztürk. vfl

Bretten – Heddesheim 3:1 (1:1)

Nach zuletzt sieben Spielen in Folge ohne Niederlage hat es die Fortuna nun etwas überraschend wieder erwischt. „Das war einfach durch die Bank schlecht. Bretten hat völlig verdient gewonnen“, sagte der Heddesheimer Trainer Steffen Kohl.

Dabei ging die Fortuna zunächst durch Andreas Adamek mit 1:0 in Front (9.). Doch Bretten glich durch Philip Ebel zum 1:1 aus (18.) und überstand nach dem Seitenwechsel eine Heddesheimer Drangphase unbeschadet. Nach einer Ecke gelang Magnus Maag das 2:1 (81.) für Bretten. Lukas Dorwarth schloss noch einen Konter zum 3:1 (87.) für den Aufsteiger ab. fvh

Waldhof II – Mühlhausen 1:0 (0:0)

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein hochklassiges Spiel, in dem Volkan Rona sechs Minuten vor Schluss zum Matchwinner für die Blau-Schwarzen wurde. „Der Pass von unserem Kapitän Kelmend Azizi war überragend“, gab der Schütze das Lob ganz bescheiden an seinen Vorbereiter weiter.

„Da hatte die Trainerbank einen Geistesblitz“, scherzte SVW-Coach Nico Seegert, weil man den Außenverteidiger Rona mit seiner Dynamik kurz zuvor in den Sturm beordert hatte. In der Endphase drehte der FC noch einmal auf und hatte Pech, dass Johannes Bender per Freistoß nur die Latte traf (80.). Kurz darauf setzte Waldhof II den spielentscheidenden Konter. rod