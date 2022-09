TVG erklärt sich zum Außenseiter

Groß-Rohrheim. Der Top-Favorit auf die Meisterschaft gibt sich am Sonntagabend (18 Uhr) in der Bürgerhalle die Ehre: Der gastgebende TV Groß-Rohrheim empfängt die MSG Roßdorf/Reinheim. „Der Titel geht nur über diese Mannschaft. Das war vor der Runde klar und nach den zwei ersten Spieltagen ist das noch einmal deutlicher geworden“, spricht TVG-Trainer Frank Herbert mit großem Respekt von dem Mitabsteiger aus der Landesliga.

Die MSG scheiterte denkbar knapp am Ligaverbleib und will mit einem nahezu unveränderten Kader den Betriebsunfall gleich wieder wettmachen. Gegen die TGB Darmstadt (30:19) und den TV Siedelsbrunn (29:14) zeigte das Team bereits seine Qualität. „Roßdorf ist extrem stark und ausgeglichen besetzt. Aber besonders gilt es auf den wurfgewaltigen Christian Becker sowie Jonas Schattschneider und Patrick Dold zu achten“, kennt Herbert den Gegner bestens und hat auch in der vergangenen Runde das Heimspiel des TVG gegen Roßdorf gesehen. „Damals hat die MSG meine Mannschaft auseinandergenommen. Groß-Rohrheim war völlig chancenlos“, erinnert er an die 18:25-Niederlage aus dem März.

„Sind einen Schritt weiter“

Und auch im Hinspiel in Roßdorf geriet der TVG mit 21:32 unter die Räder. „Wir sind aber inzwischen einen ganzen Schritt weiter und wollen schauen, dass wir den Gegner diesmal mindestens ärgern können. Ob es zu mehr reicht, muss man abwarten. Die Favoritenrolle ist aber eindeutig bei den Gästen“, stellt Frank Herbert unmissverständlich klar.

Dass mit Alex Anthes ein Schlüsselspieler für die Abwehr der Riedhandballer auszufallen droht, senkt die Chancen auf einen Coup noch weiter. „Alex ist ebenso wie Levi Gabel krank. Man muss abwarten, ob sie rechtzeitig fit sind, aber es sieht nicht gut aus“, meint der Trainer. Und auch hinter Jan Fries steht ein Fragezeichen. Er gab zwar beim jüngsten 33:26-Erfolg beim SV Erbach sein Comeback, doch seine Knochenhautentzündung bereitet weiterhin Probleme. So kann er die Trainingseinheiten nur teilweise absolvieren. Alle anderen Spieler des recht dünnen TVG-Kaders sollten aber an Bord sein.

Torwart Wägerle ist in Top-Form

Taktisch wird es für Groß-Rohrheim darum gehen, die zuletzt gezeigten Ansätze weiter zu verfeinern. „Ganz wichtig wird sein, dass wir – wie schon gegen Erbach – ganz konsequent in die Rückwärtsbewegung gehen und die Konter Roßdorfs damit unterbinden. Wenn es uns gelingt, die MSG in den Positionsangriff zu zwingen, dann steigen unsere Chancen“, ist Frank Herbert überzeugt, dass seine 6:0-Abwehr dem druckvollen Spiel der Gäste standhalten kann, zumal seit Wochen Torhüter Alexander Wägerle in bestechender Form ist. Und dies wird es brauchen, wenn die Ried-Handballer diesmal gegen Roßdorf/Reinheim auf Augenhöhe agieren wollen. me