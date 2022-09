Lukas Bach feiert mit nur 17 Jahren sein TVL-Debüt

Lampertheim. Die Auftaktniederlage ist verdaut, die Blicke richten sich bei den Handballern des TV Lampertheim nach vorne. Am Samstagabend (17.15 Uhr) muss das Team von Trainer Achim Schmied bei der MSG Roßdorf/Reinheim II ran und steht schon am zweiten Spieltag etwas unter Druck. „Wenn man oben mitmischen will, dann sollte man nicht gleich die ersten beiden Spiele verlieren“, hat der Coach seinem Team klar gemacht.

Dass es am vergangenen Wochenende eine 23:25-Niederlage gegen den TV Büttelborn setzte, wurmte Schmied gehörig, aber allzu hart wollte er mit seinen Spielern dann doch nicht ins Gericht gehen: „Der Gegner war gut, vor allem mit seinen großgewachsenen Akteuren in der Deckung. Wir hatten da leider nicht die nötige Tiefe, um sie in Bewegung zu bekommen“, analysierte der Trainer und fasste es prägnant zusammen: „Wir haben nicht versagt, aber auch nicht das gespielt, was wir können.“

Das soll nun anders werden. Im Training wurde noch einmal am „schnellen Ball“ gearbeitet: „Wir dürfen aus dem Rückraum nicht so einfach abdrehen, sondern müssen konsequenter auf Lücke gehen und dann präzise weiterspielen“, erklärt Schmied. Gegen Roßdorf/Reinheim, das ebenfalls mit einer Niederlage startete und bei Lampertheims Mitabsteiger SKV Mörfelden mit 22:27 unterlag, soll auf alle Fälle ein Sieg eingefahren werden, „was auch für das Selbstvertrauen meiner jungen Spieler extrem wichtig wäre“, so der Coach.

Ein ganz junger Akteur wird am Samstag sein Debüt im Aktivenbereich geben: Lukas Bach. Der Rückraumspieler wurde erst am vergangenen Dienstag 17 Jahre alt und ist seitdem für das Männerteam spielberechtigt. „Er ist ein wirklich Guter. Vor allem in der Deckung hat er, obwohl er noch Jugend spielen kann, ein gutes Gespür für die Situation“, lobt Schmied. Bach wechselte in der B-Jugend vom TVL zu den Rhein-Neckar Löwen, hat dort eine sehr gute Ausbildung genossen, kehrte nun aber wieder in die Spargelstadt zurück.

„Ich freue mich, dass er jetzt bei uns dabei sein kann. Die Formalitäten sind erledigt, einem Einsatz steht nichts im Weg“, freut sich der Übungsleiter. Ohnehin kann Schmied seit langem immer wieder auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs bauen, worum viele Teams in der Region den TV Lampertheim beneiden. Umso wichtiger ist es, dass das Team nicht langfristig in der A-Liga festsitzt, sondern den Ausrutscher Bezirksoberliga-Abstieg möglichst schnell wieder ausbügelt, um den jungen Spielern eine attraktive Liga bieten zu können. Auch vor diesem Hintergrund ist ein Sieg in Roßdorf Pflicht. me