Neue Richtung ohne Gutsche

Mannheim. Bei den Handballern des TV Friedrichsfeld stehen die Zeichen auf Veränderung: Nachdem die Verantwortlichen des Badenliga-Teams in den vergangenen Wochen schon einige junge Spieler, die in ihrer Jugend bereits das Trikot des TVF trugen, als Neuzugänge für die nächste Runde vorstellten, steht nun auch auf der Trainerbank eine Veränderung an: Wie der TV Friedrichsfeld auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte, wird Marcus Gutsche den Verein nach dieser Saison verlassen.

Gutsche übernahm die Friedrichsfelder im Februar 2022. Nun kam die Abteilungsleitung um Janis Wacker und den Sportlichen Leiter Nick Stahl mit dem Trainer auf keinen gemeinsamen Nenner bezüglich der Neuausrichtung der Mannschaft und der damit verbundenen sportlichen Perspektive. Die Folge ist, dass man die Saison gemeinsam beendet und dann getrennte Wege geht. „Wir sind aber davon überzeugt, dass Marcus Gutsche die Aufgabe zu hundert Prozent lebt und bis zum letzten Spieltag alles für das Team und den TVF geben wird“, erklärt Stahl.

Nun läuft die Suche nach einem neuen Coach für das Badenliga-Team auf Hochtouren. Parallel dazu wird auch an einem deutlich verjüngten, aber schlagkräftigen Kader mit Perspektive gebastelt. Dazu passt, dass Friedrichsfeld mit dem 17-jährigen Christian Lösch einen weiteren talentierten Spieler verpflichten konnte, der das Handballspielen bei der SG Edingen/Friedrichsfeld lernte, dann nach Leutershausen wechselte und nun von dort wieder zurückkehrt. „Wir freuen uns sehr, dass Christian sich uns anschließt und sind uns sicher, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird“, so Stahl. Damit wächst die junge Garde im Team um die bereits etablierten Benjamin Doll und Marco Hindenberger sowie den bereits bekannten Verpflichtungen von Sebastian Schott und Phil Heimhold weiter.

Perspektivisch will der TV Friedrichsfeld jungen Spielern aus der eigenen Jugend und auch aus der Region eine Heimat bieten. Dazu ist eine größtmögliche Durchlässigkeit aus der Jugend in Richtung Badenliga-Team unerlässlich. Ein reizvoller, aber durchaus auch steiniger Weg, den der zukünftige Trainer mitgehen muss. me