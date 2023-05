Ein Sieg zum Abschied?

Biblis. Für die TG Biblis steht am Samstag (18 Uhr) das Saisonfinale gegen die Reserve des TSV Pfungstadt an. Beide Mannschaften trennen nur zwei Zähler. Während Pfungstadt als Tabellenfünfter nach Biblis kommt, sind die Gastgeber durch die unglückliche Niederlage beim Ligaprimus Modau/Bieberau auf Platz sieben abgerutscht.

An das Hinspiel gegen Pfungstadt Mitte Dezember kann sich TGB-Trainer Sascha Schnöller noch allzu gut erinnern. Damals gab es eine empfindliche Niederlage mit sechs Toren Differenz, auch weil die TGB den Pfungstädter Marvin Stein (elf Tore) einfach nicht in den Griff bekam und sich mit nur 23 geworfenen Toren auch im Angriff recht schwer tat.

Das soll im letzten Saisonspiel, in dem die TGB bis auf den fehlenden Helfrich in Bestbesetzung antritt, besser werden. „Wir müssen in der Abwehr früher an die Gegenspieler gehen und im Angriff auf unsere Chancen warten, diese dann konsequent nutzen“, lautet die Vorgabe des scheidenden Trainers. Schnöller übernimmt im Sommer die Landesliga-Damen des TuS Zwingenberg.

In seine Fußstapfen tritt TGB-Torjäger David Winkler als Spielertrainer. Doch das ist für Schnöller noch Zukunftsmusik. Er und sein Team wollen das Spiel unbedingt gewinnen und sich mit einem Erfolg von ihren Fans verabschieden. Im Fernduell mit Lampertheim könnte dann sogar noch eine bessere Endplatzierung herausspringen.

Schon vor dem Saisonfinale zieht Schnöller ein positives Resümee seiner Zeit in Biblis: „Ich denke wir haben es in meinen vier Jahren geschafft, attraktiven Handball zu spielen und es kommen wieder viele Zuschauer und vor allem Kinder zu unseren Heimspielen.“ fh