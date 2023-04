TGB agiert zu harmlos

Biblis. Die Handballer der TG Biblis verloren ihr Heimspiel gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden überraschend deutlich mit 21:28, konnten Platz sechs der Bezirksliga A aber dennoch halten. Es war die erste Heimniederlage der Schützlinge von Trainer Sascha Schnöller, der sich erstmals in dieser Saison nicht auf die Wurfgewalt seines ansonsten so treffsicheren Rückraums verlassen konnte.

Philipp Reis, Felix und Peter Schmitzer sowie der künftige TGB-Spielertrainer David Winkler kamen gemeinsam auf gerade einmal acht Treffer, „das sagt bereits alles“, meinte Schnöller. Doch der Reihe nach: Die Gastgeber fanden ganz schlecht in die Partie, verloren in der Abwehr nahezu jedes Eins-gegen-Eins-Duell. Da auch im Angriff nicht viel zusammenlief, geriet Biblis schnell in Rückstand. Bereits nach sieben Minuten (1:6) sah sich Schnöller zu einer Auszeit genötigt.

Danach fand Biblis besser ins Spiel, die Defensive stabilisierte sich und der Angriff agierte weitaus geduldiger. Neun Minuten vor der Pause folgte die effektivste Zeit der Schnöller-Sieben, der vom 10:12 bis zum 15:12 ein 6:0-Lauf gelang und beim Seitenwechsel (15:13) knapp führte. Schnöllers Vorgabe in der Kabine, genauso weiterzumachen, konnte allerdings nicht umgesetzt werden. Bis zum 18:18 (40.) befanden sich beide Kontrahenten noch auf Augenhöhe. Dann scheiterten die TGB-Angreifer immer wieder am starken Torhüter der Gäste. Bezeichnend für die Harmlosigkeit des Bibliser Angriffsspiels an diesem Abend: In der Schlussviertelstunde gelangen lediglich noch zwei Treffer.

TGB-Tore: Reis 1, Felix Schmitzer 2, Winkler 3, Gansmann 7/3, Waschitzka 2, Sören Dotzauer 1, Peter Schmitzer 2, Neumann 1, Schneider 2. fh