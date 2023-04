Biblis vor ultimativer Prüfung

Biblis. Bereits um 17 Uhr sind die Bibliser Handballer am Samstag beim ungeschlagenen Bezirksliga A-Ligaprimus HSG Bieberau-Modau II zu Gast. Gemeinsam mit dem TV Trebur führen die Odenwälder die Liga an, bevor es am darauffolgenden Spieltag im direkten Aufeinandertreffen um die Titelvergabe geht. TGB-Coach Sascha Schnöller spricht in den höchsten Tönen vom kommenden Gegner, der bis auf eine Punkteteilung gegen Trebur alle Spiele souverän gestaltete.

„Wenn es eng wurde, haben sie immer eine Schippe drauf gelegt“ so die Beobachtung des Bibliser Trainers, der in der neuen Saison die Landesligadamen des TuS Zwingenberg trainieren wird. Mit dem pfeilschnellen Maximilian Wagner auf der Linksaußenposition, immerhin mit 222 Toren in 20 Partien Führender in der Torjägerliste, und Julian Reinheimer verfügen die Gastgeber über zwei überragende Spieler für diese Liga. Dazu kommt noch der ganz schwer zu verteidigende Ex-Crumstädter Sebastian Avemarie am Kreis.

Nur acht Feldspieler dabei

Eine ganz schwere Aufgabe für die Bibliser, das weiß auch Sascha Schnöller. „Dort etwas zu holen ist eigentlich fast utopisch. Wir wollen aber dennoch ein gutes Spiel abliefern und auf alle Fälle 60 Minuten kämpfen“ verspricht Schnöller, der selbst aus privaten Gründen die Fahrt in den Odenwald nicht mit antreten kann. Personell ist die Lage einmal wieder angespannt. Mit Felix Schmitzer, Dotzauer, Schmitz und Schweickert fehlen immerhin vier Akteure, so dass der TGB am vorletzten Spieltag lediglich acht Feldspieler zur Verfügung stehen. Alles andere als optimale Voraussetzungen, für eine Überraschung zu sorgen. „Wir werden große Gegenwehr leisten“ verspricht Schnöller dennoch. fh