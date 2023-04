Revanche angepeilt

Biblis. Nach dreiwöchiger Osterpause gastiert am Sonntag um 18 Uhr der Tabellenvierte aus Weiterstadt in der Pfaffenauhalle bei den Handballern der TG Biblis. Das Hinspiel verloren die Mannen von Trainer Sascha Schnöller mit neun Toren Differenz. Der scheidende Trainer erinnert sich nicht gerne an diese Schmach, wurde sein Team doch vor allem im ersten Durchgang förmlich überrollt.

„Weiterstadt verfügt über einen guten Torwart und ein sehr gutes Umschaltspiel. Das gilt es, zu unterbinden“, lautet die Vorgabe Schnöllers für Mannschaft, die auch in der Abwehr Zugriff auf die beiden starken Halbangreifer der HSG bekommen muss, um erfolgreich Revanche zu nehmen. Von seinem Angriff erwartet Schnöller keine einfachen Fehler, da die Gäste diese mit ihrem guten Umschaltspiel bestrafen. Wie zuletzt sieht es personell wieder gut aus bei der TGB, Schnöller beklagt keinerlei Ausfälle, womit die Chancen auf einen neuerlichen Heimsieg selbstverständlich steigen. fh