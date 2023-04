Sportler in Biblis geehrt

Biblis. Biblis. Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler standen im Mittelpunkt der Ehrungen am Sonntagvormittag im Bibliser Rathaus. Bürgermeister Volker Scheib begrüßte alle, die zur Veranstaltung gekommen waren, und dankte den sportlich erfolgreichen Bibliserinnen und Biblisern für ihren Einsatz.

Konstantin Großmann, Vorsitzender der Gemeindevertretung, verwies auf die verbindende Wirkung des Sports. Er erinnerte an ein Kindheitserlebnis während eines Aufenthaltes in Rumänien. Dabei habe er beobachtet, wie eine Gruppe von Flüchtlingen auf einem Rasenplatz stand. Dann sei ein Mädchen mit einem Ball hinzugekommen. Schnell habe sich ein Ballspiel entwickelt. Der Sport schaffe eine Verbindung, selbst wenn alle eine andere Sprache hätten. In Biblis werde eine größere Zahl an Flüchtlingen erwartet, für die Angebote im Vereinsleben geschaffen werden könnten- etwa in den Sportvereinen.

Ehrenurkunden

Diese Auszeichnungen erhielt Maren Schnatz (TG Biblis) für den ersten Platz bei den Gau-Gymnastikmeisterschaften. Vincent Stumpf (TG Biblis) wurde für den ersten Platz beim Bergsträßer Kinderturnfest (Geräte-Vier-Kampf P2 - P4 9 Jahre und jünger) ausgezeichnet. Da Vincent am Sonntag seinen zehnten Geburtstag feierte, hatte er doppelten Grund zur Freude.

Zu den Geehrten gehörten Sportler vom Radfahrer-Verein: Ina Vollrath für den zweiten Platz bei der Bezirksmeisterschaft im 1er Kunstradsport Schülerinnen U15 und Vinzenz Bauer für den zehnten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im 2er Kunstradsport Junioren offen. Kassandra Bauer, die den zehnten Platz bei der Deutschen Meisterschaft im 2er Kunstradsport Junioren offen erreichte. Eine Auszeichnung ging an Sophie Wetzel vom VfH Worms, die den achten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im 4er Kunstradfahren Schülerinnen belegte.

Mannschaften

Die A-Junioren vom JFV BiNoWa siegten in der Kreisliga A-Junioren: Aaron Schmidt, Colin Mitsch, Constantin Morweiser, Daniel Grunder, Dimitrios Filippopoulos, Diyar Yalcin, Ebrima Kanebo, Edgar Schwarze, Elias Rothermel, Eron Alija, Felix Schramm, Finn Mehner, Florian Mayrer, Jonathan Bersch, Julius Keinz, Luigi Imperato, Luk Mehner, Marcel Wopke, Mika Back, Mika Wopke, Raphael Schoen, Samuel Rossbach, Simon Lösch und Simon Schestag.

Der Schachverein Biblis wurde Zweiter bei der Jugend-Bezirksmeisterschaft mit Julien Schübel, Umut Kizilarslan und Yigit Cevikdal.

Der Tennisclub gewann die Mannschaftsmeisterschaft der Damen II in der Bezirksoberliga. Zum Team gehören Alisija Hercegovac, Danjana Luisa Schneider, Doris Bednorz-Knuth, Franziska Gabriel, Leonie Münzenberger, Selina Schmitt und Theresa Ritzert. Erreicht wurde der dritte Platz bei der Mannschaftsmeisterschaft in der Damen Gruppenliga mit Ann-Kathrin Thoma, Celine Jobst, Fabienne Jobst, Johanna Thoma, Michelle Fetsch, Nina Hofmann und Noelle Volk. Einen dritten Platz gab es zudem bei der Mannschaftsmeisterschaft der Herren 65 in der Bezirksoberliga mit Hartmut Ringe, Herbert Rathgeber, Manfred Reinhardt, Rainer Seibert und Werner Ruppert.

Einen dritten Platz erreichten in der Mannschaftsmeisterschaft der Herren in der Bezirksliga: Christopher Zappen, Fabian Pütz, Julian Handbauer, Marco Sauder, Nico Weiser, Patrick Kitzing, Patrick Ruh, Sascha Schnöller, Stephan Sauder und Tim Röder.

Bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften Gymnastik holte sich die TG Biblis den dritten Platz. Mit dabei waren Cheyenne Schick, Maren Schnatz, Natalie Held und Vivien Zweininger.

Vom Radfahrer-Verein wurden Lilly Berg und Nathalie Kritsch für ihren dritten Platz bei der Hessenmeisterschaft im 2er Kunstradsport der U15-Schülerinnen geehrt. Helena Bauer siegte bei der Hessenmeisterschaft im er Kunstradsport der U15-Schülerinnen.

Weitere Geehrte kamen von der TG Biblis: Anna Weis und Lena Hartnagel für den zweiten Platz der Hessischen Mannschaftsmeisterschaften Gymnastik. Michaela Ludwig für den Sieg bei den Hessischen Mannschaftsmeisterschaften Gymnastik.

Beim TV Groß-Gerau erfolgreich ist Heinz Janson, der bei den Deutschen Meisterschaften den dritten Platz beim Hammerwurf der Senioren M85 erreichte. Johanna Reis und Romy Wetzel trainieren beim VfH Worms und kamen bei den Deutschen Meisterschaften im 4er Kunstradfahren der Juniorinnen auf den zweiten Platz.

Erfolgreiche Trainer

Erfolgreiche Trainerinnen und Trainer: JFV BiNoWa, A-Junioren: Thomas Schestag und Navpreet Singh. Radfahrer-Verein „Vorwärts“ Kunstradsport: Anna Kreider, Luisa Langhoff , Nina Hofmann und Florian Hofmann. Schachverein Biblis: Tim Schoppmeyer. Tennisclub Biblis: Sascha Schnöller, Turngemeinde Biblis: Christian Groß, Geräteturnen; Natalie Held, Maren Schnatz, Gymnastik. VfH Worms: Stefan Born. red