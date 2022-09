VfB will nach starkem Start oben dranbleiben

Ried. Zwei schwere Auswärtsbegegnungen stehen den Lampertheimer Teams am elften Spieltag der Fußball-C-Liga bevor. Der VfB muss am Sonntag (15.30 Uhr) zum VfL Birkenau II, der TVL II zum TSV Elmshausen. Schon am Samstag (13 Uhr) empfängt die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt die SG Reichenbach II zum Kerwespiel und Kellerduell. Der FV Biblis II ist spielfrei.

Birkenau II – VfB Lampertheim

Geht es nach VfB-Sportausschusschef Philipp Ihrig, ist die Zeit des Abtastens für den Tabellenzweiten (24 Punkte) vorbei. „Den Vorteil, dass man uns nicht kennt, haben wir nicht mehr. Die Gegner stellen sich auf uns ein. Wir haben gezeigt, dass man mit uns rechnen muss“, sagt Ihrig. Vor der Saison hatte sich der VfB nach zwei Jahren Spielgemeinschaft mit dem FC Olympia wieder eigenständig aufgestellt. „Damals haben wir gesagt: Jede Platzierung über den Abstiegsrängen nehmen wir gerne mit. Dass wir jetzt oben dabei sind, nehmen wir aber auch dankend an“, macht Ihrig deutlich.

Beim Sechsten Birkenau II (15 Punkte) will das Team von Trainer Tim Feldhinkel die Auftaktbilanz von acht Siegen aus neun Partien ausbauen. „Auf diesem Dampfer sind wir noch“, ist der VfB-Sportchef überzeugt. Benedikt Will, der beim 7:0 gegen Biblis II ohne Fremdeinwirkung bei einem Schuss einen Meniskusschaden erlitt, fällt aus. Auch der operierte Aykut Tivriz wird lange fehlen. „Der eine oder andere ist noch angeschlagen, aber bei unserer Kadergröße sollten wir das kompensieren können“, glaubt Ihrig.

Elmshausen – TV Lampertheim II

Gegen den Dritten SG Lautern (22 Punkte) gewann die Turner-Reserve (Platz zehn/13 Punkte) nach einem 0:3-Rückstand noch 4:3. In Elmshausen (14 Punkte) will TVL-II-Trainer Mirco Geschwind deshalb nichts an seinen Vorgaben ändern: „Wir müssen versuchen, die gegnerische Offensive aus dem Spiel zu nehmen – und nach vorn so eiskalt sein, wie letzte Woche.“ Der TSV ist für sein Sturmduo Marvin Feher/Thomas Pisarski berüchtigt. Beide haben schon je neun Tore erzielt.

Et. Bürstadt II – Reichenbach II

Personell kann Bürstadts Gruppenliga-Reserve mittlerweile wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Dem kapitalen Fehlstart mit fünf Niederlagen rennt die Elf von Spielertrainer Daniel Patti als Drittletzter mit fünf Zählern jedoch weiter hinterher. Gegen Aufsteiger Reichenbach II (vier Punkte) ist die Devise klar. „Wir haben ein Heimspiel, Reichenbach II liegt einen Platz hinter uns und an unserem Kader wird sich nach dem 1:1 bei Einhausen II nicht viel ändern. Da müssen drei Punkte her“, stellt Patti klar. cpa