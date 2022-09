VfB feiert 7:0 im Ried-Derby

Ried. Der VfB Lampertheim hat das Ried-Derby gegen den FV Biblis II in der Fußball-C-Liga klar für sich entschieden. Mit einer 7:0 (4:0)-Packung schickte der neue Tabellenzweite die Gäste nach Hause. Schützenhilfe bekam der VfB am zehnten Spieltag vom TV Lampertheim II. Die Turnerreserve gewann gegen den bisherigen Zweiten SG Lautern nach einem 0:3 noch mit 4:3. Die Reserve von Eintracht Bürstadt wartet nach einem 1:1 (1:1) bei der SSG Einhausen II weiter auf einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

VfB Lamp. – FV Biblis II 7:0

Christos Mavroudis (7.), Simon Hanusch (37.), Marvin Fromm (61.) und Tim Jäger (77.) schossen vier der sieben VfB-Treffer. Den Rest erledigte Yannick Schmitz, der nach seinem Fünferpack vor einer Woche diesmal drei Tore erzielte (27./45.+2/57.). „Es war eine sehr klare Angelegenheit“, sagte VfB-Sportausschuss Philipp Ihrig, der einen Pfostentreffer der Gäste notierte (40.).

TVL II – SG Lautern 4:3

„Es war ein sehr emotionales und aufreibendes Spiel“, erklärte TVL-II-Trainer Mirco Geschwind, der seiner Elf ein Kompliment aussprach: „Wie sie sich ins Spiel zurückgekämpft und in der letzten halben Stunde alle Vorgaben umgesetzt hat, spricht für uns. Die Jungs haben sich gegenseitig geholfen und nie aufgegeben.“

In der ersten Halbzeit kam sich Geschwind allerdings vor, als sei am Sonntag Gegenteil-Tag gewesen. „Vor dem Spiel hatte ich erklärt, dass wir Freistöße um unseren ‚Sechzehner’ und Ecken vermeiden sollten“, meinte der TVL-Trainer. Doch dem 0:1 durch Dumitru Raicu (17.) und dem 0:2 durch Denis Negru (40.) gingen Standards voraus. Auch Geschwinds Halbzeitappell, nach der Pause von Beginn an wach zu sein, verpuffte. Joshua Jung erhöhte auf 0:3 (46.). „Da waren wir tot“, fand Geschwind.

Die Tore von Abdulhameed Al-WindawI (61.) und Felix Stubenrauch (64.) brachten die TVL-Reserve jedoch zurück ins Spiel. Lautern wackelte jetzt - und zeigte Nerven. Chiril Verlan sah glatt Rot (71.), Torschütze Negru bekam eine Zeitstrafe (77.). Später holte sich auch Stefan Cozariuc die Rote Karte ab (90.+8/Schiedsrichter beleidigt). Und der TVL II? Der vollendete seine Aufholjagd. Steffen Metzner (87.) und Pascal Hoffmann (90.+3) ließen die Spargelstädter, die zuletzt nur einen Punkt aus vier Partien geholt hatten, vor 60 Zuschauern im Sportzentrum Ost jubeln.

Einhausen II - Eintr. Bürstadt II 1:1

Auron Hajdari erzielte in der sechsten Minute die 1:0-Führung für Einhausens Kreisoberliga-Reserve. Kurz vor der Pause traf Flamur Bajrami zum 1:1 für Bürstadt II (40.). cpa