Erkältungen machen VfB zu schaffen

Ried. Das Derby zwischen dem VfB Lampertheim und dem FV Biblis II ist am Sonntag (15.30 Uhr, Adam-Günderoth-Stadion) das Highlight in der Fußball-C-Liga aus Ried-Sicht. Doch auch der TV Lampertheim II, der um 13 Uhr den Tabellenzweiten SG Lautern empfängt, hat einen attraktiven Gegner vor sich. Eintracht Bürstadt II reist am zehnten Spieltag zur SSG Einhausen II.

VfB Lampertheim – FV Biblis II

Dass sich Biblis II mit elf Punkten aus neun Spielen zum Mittelfeldanwärter gemausert hat, ist VfB-Trainer Tim Feldhinkel nicht entgangen. „Die haben anscheinend eine ganz gute Truppe beisammen“, sagt er. Der VfB will als Dritter mit 21 Zählern aus acht Partien den Anschluss zu den Top-Teams FSG Bensheim und SG Lautern (beide 22 Punkte) wahren. Mit dem jüngsten Temperaturumschwung gingen die ersten Erkrankungen einher. „Für das Mittwochtraining haben sieben, acht Spieler wegen Erkältungen abgesagt“, gibt Feldhinkel zu bedenken: „Aktuell läuft es ganz gut, die Einstellung der Jungs stimmt. Aber vielleicht sind wir in vier Wochen froh, dass wir schon so viele Punkte haben.“ Aykut Tivriz (Syndesmosebandriss), Leon Holzinger (Arbeit) und Robert Schmok (Urlaub) fallen aus. Simon Hanusch (krank) und Marcel Unrath (Arbeit) sind fraglich.

TV Lampertheim II – Lautern

„Das wird das schwerste Spiel in letzter Zeit. Lautern steht sicher nicht umsonst da oben“, glaubt TVL-II-Trainer Mirco Geschwind: „Da unsere Personalsituation vor allem in der Offensive angespannt ist, wollen wir Lautern das Leben aus einer kompakten Defensive heraus so lange wie möglich schwermachen.“ Gegen Bürstadt II (1:4) und Fürth/Mitlechtern II (1:5) brach Lampertheim II jeweils nach der Pause ein. „In beiden Spielen müssen wir vorher führen“, meint Geschwind, der neben den Verletzten Mike Bittner und Daniel Haas auch Felix Stubenrauch (Arbeit) ersetzen muss.

Einhausen II – Eintracht Bürstadt II

Nach dem 1:2 gegen Gadernheim ist Daniel Patti ins Grübeln geraten. „Die C-Liga ist viel stärker als in den vergangenen Jahren“, findet Bürstadts Spielertrainer. Nach dem Start mit fünf Niederlagen ist die Gruppenliga-Reserve mit vier Punkten Vorletzter. cpa