TVL gewinnt glücklich, aber verdient

Ried. In der Kreisoberliga Bergstraße hat der FV Biblis das Siegen nicht verlernt und trumpfte mit einem 4:3-Auswärtserfolg beim SV Lörzenbach auf. Endlich wieder einen Sieg durfte auch der TV Lampertheim feiern, der die KSG Mitlechtern mit 2:0 schlug. Daneben ging der Einstand von Florian di Lella, dem neuen Trainer der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim: 1:3 bei Eintracht Wald-Michelbach II.

Lörzenbach – Biblis 3:4 (2:1)

Silberstreif am Horizont für die abstiegsbedrohten Bibliser: Mit dem 4:3-Auswärtserfolg beim ebenso vom Abstieg bedrohten SV Lörzenbach gelang der Elf von Spielertrainer Torsten Schnitzer der dritte Saisonerfolg. Dabei schafften es die Bibliser, einen Rückstand zu drehen. Zur Halbzeitpause führte der SV Lörzenbach nach Toren von Tim Krauß (29.) und Matthias Frei (36.) 2:1 und machten damit die Bibliser Führung durch Schnitzer zunichte.

Nach dem Wechsel aber legten die Gäste einen Zahn zu. André Bandieramonte gelangen in der 53. und 70. Minute zwei Treffer. Zwischenzeitlich hatte sich erneut Lörzenbachs Torjäger Tim Krauß in die Torschützenliste zum 3:2 eingetragen (67.). In der 83. Minute traf Lörzenbachs Verteidiger Simon Krauß ins eigene Tor – und somit zum Bibliser 4:3-Sieg.

Wald-Michelbach – Azzurri 3:1 (0:1)

Sehr gut aus der Affäre zog sich die Lampertheimer Spielgemeinschaft in Wald-Michelbach, wo sie auf eine verstärkte zweite Mannschaft des Verbandsligisten traf. Die Zuschauer sahen in der Anfangsphase eine sehr engagierte Lampertheimer Mannschaft, die sich in der 40. Minute die Führung redlich verdiente, als Nunzio Pelleriti einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte.

In der zweiten Hälfte aber kamen die Wald-Michelbacher besser zurecht. Patrick Babic gelang der 1:1-Ausgleich. Auch in der 78. Minute trug sich Babic in die Torschützenliste ein, als er den Ball am herauslaufenden Lampertheimer Torwart Ilker Terli vorbei in den Kasten legte.

„Dieses Tor traf die Lampertheimer bis ins Mark. Es kam Unruhe auf und die Spieler lieferten sich heftige Wortgefechte“, beobachtete Lothar Strusch, der nicht abstreiten konnte, dass die hektische Situation durch ein unruhiges Umfeld hüben wie drüben noch befeuert wurde. Schließlich unterbrach der Schiedsrichter das Spiel für zehn Minuten. Als die Begegnung fortgesetzt wurde, gelang Wald-Michelbachs Yanic Siefert in der Nachspielzeit das entscheidende 3:1 (90. +3).

TVL – Mitlechtern 2:0 (1:0)

Erstmals seit vier Wochen gelang dem TV Lampertheim wieder ein Dreier. Der war gegen die Unentschieden-Könige aus Mitlechtern zwar ein wenig glücklich, aber keineswegs unverdient. Nachdem es auf beiden Seiten viele Ecken gab, war die Begegnung lange Zeit ausgeglichen. Doch in der 44. Minute schlug der TVL zu, Joshua Schöner erzielte den 1:0-Pausenstand. Er durfte sich dabei an der Unterstützung von Mitlechterns Julian Schneider erfreuen, dem es nicht gelungen war, die zuvor brenzlige Situation per Kopf zu entschärfen.

In der zweiten Halbzeit warfen die Odenwälder alles nach vorne und forderten die Lampertheimer Defensive heraus, doch diese hielt stand. Niklas Christmann gelang schließlich der Schlusspunkt: Weil sich Mitlechterns Torwart Jan Heckmann ins Angriffsspiel einschaltete, traf Christmann mit einem Weitschuss aus 35 Metern ins verwaiste Gehäuse zum 2:0-Endstand. hias