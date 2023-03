Ried-Teams holen keine Punkte

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga gab es für alle drei sich im Einsatz befindenden Vereine aus dem Verbreitungsgebiet des Südhessen Morgen nichts zu erben und sie mussten jeweils knappe Niederlagen beziehen. Während der abstiegsbedrohte FV Biblis und der vor dem Spieltag Viertplatzierte Alemannia Groß-Rohrheim zu Hause eine 1:2-Niederlage hinnehmen mussten, unterlag auch der TV Lampertheim bei der Tvgg Lorsch mit nur einem Tor Unterschied – 0:1.

Tvgg Lor. – TV Lamp. 1:0 (0:0)

An der guten Torhüterleistung von TVL-Akteur Erc Kamprath lag es nicht, dass der TV Lampertheim seine Begegnung bei der Tvgg Lorsch mit 0:1 verlor. „Kamprath hat sehr gute Paraden gezeigt und unsere Angreifer manchmal zur Verzweiflung gebracht“, lobte Hans-Jürgen Lebert, der Sprecher der Tvgg Lorsch, den Lampertheimer Schlussmann.

So hielt Kamprath schon in der dritten Minute seinen Kasten sauber, als der Lorscher Nick Nonnemann gefährlich aufs TVL-Tor köpfte. Auch in der 75. Minute zeigte sich der starke Kamprath bei einem Schuss des Lorschers Sebastian Sommer als Meister seines Fachs. In der 68. Minute musste er dagegen nicht eingreifen, da Lorschs Ben Kögl knapp neben das Tor schoss. Doch in der 62. Minute war auch Kamprath machtlos, als Kögel aus acht Metern das Tor des Tages gelang, Die Vorarbeit hierzu leistete Benedikt Bersch (ehemals SG Nordheim/Wattenheim).

„In einem ausgeglichenen Spiel neutralisieren sich beide Mannschaften über weite Strecken. Wir aber verbuchten ein kleines Chancenplus“, konstatierte Lebert, der nur in der 25. Minute eine größere Lampertheimer Chance notierte, als Lorschs Torwart Engelhardt einen Freistoß des Lampertheimers Joshua Schöner über die Latte lenkte.

Ale. Groß-Rohr. – SV Fürth 1:2 (1:0)

Eine vermeidbare Niederlage quittierten die Groß-Rohrheimer gegen spielstarke Gäste aus Fürth. Die entscheidende Szene in der ausgeglichenen Begegnung ereignete sich dabei in der 47. Minute, als Rohrheims Winter-Zugang Patrick Schmitt bei einem Strafstoß an Fürths Torhüter David Hummel scheiterte. Vorher kam FC-Akteur Marcel Eckhardt im Gästestrafraum zu Fall. „Hätte Patrick diesen Elfmeter verwandelt, wären wir wohl als Sieger vom Platz gegangen“, mutmaßte Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes.

Dieser musste in der 67. Minute nicht nur den Ausgleich durch den Fürther Leon Weise notieren, der aus naher Distanz traf, sondern auch in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1:2 durch Patrick Geissinger. Unmittelbar vorher holte Groß-Rohrheims Fezan Malik seinen Fürther Gegenspieler auf rustikale Weise von den Beinen.

In der sechsten Minute sah es noch gut für den FC Groß-Rohrheim aus, denn da profitierte Marcel Eckhardt von einem Fehler von Torwart Hummel und hielt mit seinem 1:0 die Hoffnungen auf einem Heimsieg der Gastgeber lange Zeit aufrecht.

FV Biblis – SC Oly. Lorsch 1:2 (1:2)

„Es war eine enge Begegnung und wir blieben erneut unter unseren Möglichkeiten”, bedauerte Biblis‘ Trainer Torsten Schnitzer die knappe 1:2-Heimniederlage. Ein Sonntagsschuss des jungen Lorschers Gerrit Wiemer brachte die Bibliser in der 23. Minute in Rückstand. Und als Olympia-Spielführer Sascha Wickler in der 42. Minute per Kopf das 0:2 gelang, bedeutete dies schon die Vorentscheidung.

Immerhin verkürzte Janos Hajdu in der 45. Minute mit einem Foulelfmeter auf 1:2. Wenige Sekunden vorher wurde er selbst im Strafraum von den Beinen geholt. hias