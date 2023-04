Türkspor holt Remis

Mannheim. In der Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim beim FV Nußloch einen Punkt geholt und bleibt in Reichweite zu Platz zwei. FCT-Trainer Serif Gürsoy zeigte sich nach dem 1:1 (0:0) nicht unzufrieden.

Die Mannheimer waren in Hälfte eins die bessere Mannschaft und kontrollierten auch nach der Pause zunächst die Partie. Doch aus dem Nichts ging Nußloch durch Daniel Herm mit 1:0 in Führung (56.). Nur acht Minuten später bekam der FCT jedoch einen Foulelfmeter zugesprochen, den Mikael Erdem zum 1:1 verwandelte (64.). Kurz vor Schluss hatte Dolunay Cavdaroglu die dicke Chance auf den Siegtreffer, doch er köpfte freistehend am Nußlocher Kasten vorbei (89.).

„Wenn man gegen so einen Gegner, der so erfahrene Spieler wie Rene Schwall oder Daniel Herm im Kader hat, einen Punkt holt, kann man nicht unzufrieden sein. Nußloch hatte zuletzt kein Spiel verloren“, sagte Türkspor-Coach Gürsoy nach der Punkteteilung.

Viernheim – Horrenberg 1:0 (1:0)

Der TSV Amicitia hat einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaverbleib eingefahren. David Shabani gelang das Tor des Tages aus Sicht der Südhessen (72.). bol