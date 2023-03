Rückstand verkürzen

Mannheim. Im Winter hat beim Fußball-Verbandsligisten Fortuna Heddesheim René Gölz wieder das Amt des Cheftrainers übernommen. Der Tabellensiebte wollte im Frühling noch einmal angreifen und die Fühler in Richtung Platz zwei ausstrecken. Zwei Spiele unter Rückkehrer Gölz haben die Fortunen absolviert. Das Ergebnis: Die Plätze eins und zwei sind wohl weg.

Die Fortuna hat nach ihrem spielfreien Wochenende bereits neun Punkte Rückstand auf den FC Zuzenhausen (48 Zähler), der auf Rang zwei liegt und wie der punktgleiche Dritte Mühlhausen den Spitzenreiter VfR Mannheim (53) jagt. Auch wenn der Rückstand auf die Topplatzierungen angewachsen ist, wollen die Heddesheimer weiter positiv bleiben. Am Sonntag (15 Uhr) hofft die Fortuna auf einen Sieg im Auswärtsspiel gegen den abstiegsbedrohten FC Germania Friedrichstal.

Bei der Fortuna fällt weiter Offensivspieler Andreas Lerchl aus, der sich beim Restart gegen den VfL Kurpfalz Neckarau einen Kreuzbandriss zuzog und für den Rest der Runde nicht mehr zur Verfügung steht. Mit Filip Vlahov ist ein weiterer Angreifer nicht dabei. Er laboriert an einer Zehenverletzung und wird noch einen Monat fehlen.

Spitzenreiter VfR Mannheim ist am Wochenende spielfrei. Die Verfolger FC Zuzenhausen, der am Samstag, 15 Uhr, den SV Waldhof II empfängt, und der 1. FC Mühlhausen, der am Samstag, 15 Uhr, zu Hause gegen Kellerkind Olympia Kirrlach spielt, können mit Siegen den Rückstand auf die Rasenspieler auf zwei Zähler verkürzen.

Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau, bei dem am vergangenen Sonntag Coach Mehmet Öztürk zurücktrat, trifft am Samstag, 15 Uhr, auswärts auf den SV Spielberg. Neckarau ist in dieser Partie klarer Außenseiter. bol