Prinzip Hoffnung

Mannheim. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Doch im Fall der Verbandsliga-Fußballer des VfL Kurpfalz Neckarau sieht die Prognose düster aus. Das Team von Trainer Mehmet Öztürk steht mit Rang 15 auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den Relegationsrang und auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt schon satte neun Punkte. Die Neckarauer, die noch ein Spiel in der Hinterhand haben, empfangen am Sonntag, 15 Uhr, das Schlusslicht FC Olympia Kirrlach. Mehmet Öztürk macht klar: „Das Spiel müssen wir einfach gewinnen. Wenn nicht, dann muss man wohl schon für die Landesliga planen.“

Eigentlich hatte sich der VfL Kurpfalz für den Re-Start einiges vorgenommen. In den ersten beiden Spielen nach der Winterpause holten die Neckarauer aber keinen Punkt. Es war jedoch nicht so, dass das Team total chancenlos war. Das Derby zu Hause gegen Fortuna Heddesheim verlor der VfL Kurpfalz mit 1:2. Zuletzt zog der Aufsteiger bei Germania Friedrichstadt mit 1:3 den Kürzeren. „Wir treten auf der Stelle, die anderen punkten munter“, ärgert sich Öztürk, der betont: „Es fehlt einfach an Qualität. Nicht nur fußballerisch, sondern auch in der Einstellung ist das nicht Verbandsliganiveau.“

Vor allem in der Schlussviertelstunde haben die Neckarauer Punkte liegenlassen. „Wenn die ganzen Spiele, die wir bislang gemacht haben, nach 75 Minuten abgepfiffen worden wären, hätten wir 17 Punkte und Friedrichstal zum Beispiel auch nur 17 statt 21“, sagt Öztürk, der betont: „Wir haben gerade in der Partie in Friedrichstal die Losung ausgegeben, auf dem schlechten Platz den Ball hinten sofort rauszuspielen, was machen wir? Einer dribbelt vorm eigenen Strafraum, verliert den Ball, es gibt Ecke für den Gegner, und dann das 1:2. Das geht so nicht.“

Abdullahu wieder dabei

Für die Partie gegen Kirrlach ist der offensive Mittelfeldspieler Egzon Abdullahu wieder einsetzbar. „Der ist wichtig für uns, war zuletzt vier Wochen in Frankreich“, sagt Öztürk,

Die Kirrlacher haben bislang sechs Punkte geholt, drei Zähler weniger als der VfL Kurpfalz. Bei der TSG 62/09 Weinheim erkämpfte sich die Olympia ein 0:0 beim Re-Start. Am vergangenen Wochenende gab es aber eine 2:5-Heimniederlage gegen Bruchsal. Für Neckarau ist die Partie gegen das Schlusslicht wohl ein Endspiel. Klappt es wieder nicht mit einem Sieg, schwindet langsam aber sicher auch die Hoffnung. bol