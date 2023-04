Riedrode II zeigt sich gegen Hambach geduldig

Ried. In der Kreisliga B Bergstraße heißt der neue Tabellenführer FSG Riedrode II. Während die Mannschaft aus dem Bürstädter Stadtteil den TSV Hambach zu Hause mit 2:0 schlug, unterlag der seitherige Tabellenführer FV Hofheim zu Hause mit 0:3 gegen Affolterbach. Zu rechnen ist auch mit der SG Hammelbach/Scharbach, die mit einem 4:1-Heimsieg die Überhand über die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II behielt. Schiedlich, friedlich trennten sich der SV Kirschhausen und die SG Hüttenfeld 1:1 unentschieden.

Riedrode II – Hambach 2:0 (0:0)

Von Beginn an zeigte Riedrode dem Gegner seine Grenzen auf. „Wir hatten bereits in der ersten Halbzeit wesentlich mehr Ballbesitz und uns auch die besseren Chancen erarbeitet“, sagte Riedrodes Trainer Nabil Hamzi. Dabei bedauerte er, dass Luca Dieken keiner seiner drei guten Möglichkeiten nutzte. „Wir hätten schon vor dem Halbzeitpfiff den Sack zumachen können“, so Hamzi.

Erst in der 71. Minute gelang Oliver Scharr, einst selbst in Hambach aktiv, das 1:0 für die FSG II.Als dem eingewechselten Dominik Wiegand in der 84. Minute aus 14 Metern mit einem satten Schuss in den Winkel das 2:0 glückte, war der FSG II der verdiente Heimsieg nicht mehr zu nehmen.

Hammelbach – Azzurri 4:1 (1:1)

Die Lampertheimer sorgten lange dafür, dass das Spiel mit dem deutlichen Ergebnis nicht zum vorgezogenen Osterspaziergang für die Gastgeber wurde. Denn als Leon Klinke in der 7. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 traf, blieb die Begegnung lange Zeit ausgeglichen. Erst als Lucas Bergmann in der 51. Minute das 2:1 gelang, war der Bann gebrochen. Denn letztlich sorgten Lucas Trautmann (58.) und erneut Bergmann (71.) für klare Verhältnisse.

Kirschhausen – Hüttenfeld 1:1 (1:1)

Mit einer engagierten Spielweise wusste die SGH in den ersten 20 Minuten zu gefallen und erzielte so das 0:1. Kevin Rathgeber (19.) hatte von einem Kirschhäuser Ballverlust im Mittelfeld profitiert. Die Hausherren sollte aber besser ins Spiel finden und belohnten sich: Mario Helferts traf per Kopf zum 1:1 (43.).

Hofheim – Affolterbach 0:3 (0:1)

„Es war eine verdiente Niederlage gegen einen guten Gegner“, bedauerte Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen, dass sein Team unter den Möglichkeiten blieb. Kurz nachdem die Affolterbacher durch Ajdin Pudic (19.) in Führung gingen, vergaben die Gasgeber gute Chancen. Nach Marcel Eckerts Doppelpack zum 0:3 (65., 69.) war die Begegnung endgültig entschieden. hias