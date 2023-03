Ried-Teams ohne Tore und Punkte

Ried. Für den TV Lampertheim war in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße mehr drin. Doch letztlich gab es für die Elf von Trainer Marco Falkenstein eine 0:5-Niederlage beim VfL Birkenau. Auswärts unter die Räder kam auch die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim, die bei der Tvgg Lorsch mit 0:4 unterlag. Und nach wie vor angespannt bleibt die Lage beim FV Biblis, der dem Tabellenzweiten SG Unter-Abtsteinach mit 0:2 unterlag.

VfL Birkenau – TV Lampertheim 5:0

Andreas Tschunt, der Sportliche Leiter des VfL Birkenau, empfand den Sieg seiner Mannschaft als zu hoch: „Es dauerte einige Zeit, ehe wir in Fahrt gekommen sind, und wenn wir nicht aufpassen, liegen wir in der 16. Minute 0:1 hinten, als die Lampertheimer nur den Pfosten getroffen haben.“ Doch mit Florian Frölichs verwandeltem Foulelfmeter (33.) wendete sich das Blatt zugunsten der Birkenauer, die zunehmend mehr vom Spiel hatten. Und als Nico Pfahl in der 47. Minute das 2:0 erzielte, ließen die Lampertheimer die Köpfe hängen. Das schönste Tor des Tages aber erzielte Frölich, als er aus 25 Metern direkt in den Winkel des Lampertheimer Tores traf. „Das war wie ein Strich. Einen solchen Treffer sieht man nicht alle Tage“, bewunderte Tschunt die schöne Einzelleistung. Und als Robin Sauer zum 4:0 (78.) traf und Frölich vier Minuten beim 5:0 erneut parat stand, war die unverdient hohe TVL-Niederlage perfekt.

Tvgg Lor. – SG Azz/Oly. Lamp. 4:0

„Wir haben in einer durchschnittlichen Begegnung einen klaren Sieg davongetragen. Lampertheim blieb letztlich ohne Chance“, lautete das Fazit von Hans-Jürgen Lebert von der Abteilung Fußball der Tvgg Lorsch. Gleich der erste Lorscher Treffer war auch der schönste, denn Leon Schwobs Direktabnahme mit links landete aus zwölf Metern direkt im Winkel des Lampertheimer Tores. Als kurz darauf Ben Kögel mit einem Doppelschlag (23. und 28.) traf, durfte sich die SG Lampertheim bereits zu einem frühen Zeitpunkt kaum mehr Hoffnung machen. „Wir haben das Ergebnis danach verwaltet und uns nicht mehr so viele Torchancen erspielt“, bemerkte Lebert. Aber einen Treffer notierte er noch. Lediglich Tvgg-Routinier Valentin Pfaff sorgte noch für den 4:0-Endstand (82.).

FV Biblis – SG Unter-Abtstein. 0:2

„Klar haben wir die reifere Spielanlage gezeigt und es war zu erkennen, dass da der Tabellenzweite auf eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel trifft“, konstatierte Unter-Abtsteinachs Trainer Marcus Lauer. Dennoch war er erstaunt, wie verbittert die Bibliser um jeden Zentimeter kämpften und seinem Team alles abverlangte. „Es war ein Hauen und ein Stechen und ich bin froh, dass wir heute keinen Platzverweis hinnehmen mussten“, bemerkte er. Mats Gärtner brachte die Gäste per Foulelfmeter (37.) in Führung. Kurz Dogukann Sengül sorgte für den Endstand (85.). „Ich bin dennoch stolz auf meine Jungs“, sagte FVB-Trainer Torsten Schnitzer. hias