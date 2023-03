Hofheim ohne Probleme

Ried. Mit klaren Siegen haben in der Fußball-B-Liga die Tvgg Lorsch II gegen die SG Lampertheim II sowie die FSG Riedrode II auf sich aufmerksam gemacht. Dem stand der FV Hofheim in nichts nach, denn er siegte beim TSV Weiher mit 4:1. Auch die SG Hüttenfeld produzierte ein deutliches Ergebnis. Sie unterlag Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach mit 0:4.

Tvgg Lor. II – Azz./Oly. Lamp. II 6:0

Nachdem die Begegnung lange torlos stand, nahm sie ab Ende der ersten Halbzeit den erwarteten Verlauf. Sedat Baris gelang per Foulelfmeter in der 45. Minute das 1:0. Auch nach dem Wechsel taten sich die Lorscher mit dem Toreschießen zunächst schwer. Dies änderte sich ab der 72. Minute mit Ruben Stöckmanns 2:0. Und als dieser in der 79. Minute noch das 3:0 folgen ließ, war die Partie entschieden. Tom Henke (82.), Omar Mohammad (84.) und Sebastian Sommer (90.) machten in der Folge das halbe Dutzend voll.

SV Fürth II – FSG Riedrode II 0:8

Zeigten sich die Fürther vor Wochenfrist noch abwehrstark, so hatten die Riedroder am Sonntag leichtes Spiel. „Bereits nach 50 Sekunden hätte Mario Basyouni das 1:0 erzielen können“, bedauerte Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling, dass der Torreigen nicht schon früher einsetzte. So musste die FSG bis zur 27. Minute warten, ehe Lukas Bamberg per Kopf zum 0:1 traf. Als Manuel Betzga in der 36. Minute eine Vorlage von Rene Salzmann verwertete, bedeutete dies die Vorentscheidung – 2:0. Nur drei Minuten später, nachdem Vincenzo Lucchese das 3:0 erzielt hatte, legte Perica Bozanovic mit dem 4:0 nach.

Auch in der zweiten Halbzeit spielte Riedrode wie aus einem Guss und hatte in Tom Keil (48.), Lukas Bamberg (61.), Julien Gündling (82.) und Pascal Kratz (86.) seine weiteren Torschützen.

TSV Weiher – FV Hofheim 1:4

„Wir haben sehr dominant gespielt und kaum eine Chance des Gegners zugelassen“, freute sich Hofheims Spielertrainer Maxi von Dungen. Schon nach zehn Sekunden gingen die Hofheimer in Führung, als Vassilios Theodorou einen langen Ball zum 0:1 verwertete. Als Maximilian Hödl in der sechsten Minute zum 0:2 traf, bedeutete dies die frühe Vorentscheidung. Das dritte Hofheimer Tor markierte Vassilios Voukelatos und sorgte damit gleichzeitig für den Pausenstand. Paul legte Buschmann das 0:4 (52.) nach. Zeno Boshnakov (83.) gelang der Ehrentreffer.

SG Hüttenf. – SG Ham./Scharb. 0:4

„Dank einer starken zweiten Halbzeit hat sich die SG Hammelbach/Scharbach den Sieg zwar verdient, doch dieser fiel eindeutig zu hoch aus“, konnte sich Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt mit dem Ergebnis schwer anfreunden. Besonders ärgerte ihn das 0:1 in der 20. Minute durch Steffen Impes verwandelten Foulelfmeter. „Der Schiedsrichter sah hier ein Foulspiel von unserem Verteidiger Ole Wolf. Doch das entspricht nicht der Tatsache“, schimpfte Schmitt.

Nach dem Wechsel hatte der Tabellenführer mehr vom Spiel und in Lucas Trautmann (54.), Steffen Impe (82.) und Denni Glesmann (89.) seine weiteren Torschützen – 0:4. hias