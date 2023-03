Einstand nach Maß – Reichert darf jubeln

Ried. Während der TV Lampertheim II in der Fußball-C-Liga mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg über den VfL Birkenau II in die Restrunde startete, endete das Verfolgerduell zwischen Olympia Lorsch II und dem VfB Lampertheim ohne Sieger.

TVL II – Birkenau II 3:0 (1:0)

„Das war ein gelungenes Debüt für unseren Trainer. Bis auf die Chancenverwertung kann ich über nichts meckern“, fand Lampertheims Co-Trainer Philipp Klotz, dass das Ergebnis um „ein, zwei Tore höher“ ausfallen hätte können. Der neue TVL-II-Coach Marcus Reichert durfte über das 1:0 durch Daniel Haas jubeln (18.). Nach einem Freistoßtor von Felix Stubenrauch zum 2:0 (64.) und dem 3:0 durch Lukas Leinhaas (69.) war alles klar.

Oly. Lorsch II – VfB Lamp. 4:4 (2:2)

2:0 geführt – und trotzdem am Ende froh über einen Punkt: Der VfB erlebte ein Wechselbad der Gefühle. „Das war ein Top-Spiel. Lorsch hat vor der Pause zwei Fehler von uns eiskalt ausgenutzt. In der zweiten Halbzeit haben unsere Jungs Charakter gezeigt und das 4:4 erkämpft“, sagte Lampertheims Sportausschusschef Philipp Ihrig. Marcel Unrath (1:0, 8.) und Matthias Klotz (2:0, 22.) ließen den VfB zunächst jubeln. Fabian Krieger (25.) und Tobias Gerhardt (40.) hielten für Lorsch II dagegen – 2:2. Nach Kriegers 3:2 (55.) glich VfB-Winterzugang James Worthy zum 3:3 aus (65.). Yannick Gatscha, dessen schwere Verletzung wenig später eine achtminütige Unterbrechung nach sich zog, erzielte das 4:3 für Lorsch (68.). In der Nachspielzeit sorgte Klotz mit einem „unmöglichen Tor“ (Ihrig) für das 4:4.

Fürth/Mit. II – Et. Bürst. II 2:1 (1:1)

Bürstadts 1:0-Führung durch Kelvin Grimm (29.) währte nur kurz. Michael Wiegand stellte auf 1:1 (35.). In Minute 81 traf Tobias Eck zum 2:1 für die Odenwälder. Bürstadt II bleibt vier Punkte vor Relegationsplatz 14.

TSV Gadernheim – Biblis II 3:4 (2:4)

Drei Treffer von Patrick Wagner (20./40./43.) und ein Tor von Nick Schäfer (2:2, 32.) brachten die FVB-Reserve von einem 0:2 auf ein 4:2. Für den TSV traf Dan Pauling (10./18./70.).