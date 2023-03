Kleines Derby zum Debüt

Mannheim. Für Pascal Beckmann steht der Rückrundenauftakt in der Fußball-Kreisklasse A1 unter ganz besonderen Vorzeichen. In der Winterpause wurde er beim VfL Kurpfalz Neckarau II zum neuen hauptverantwortlichen Trainer bestimmt. „Ich war ja schon die ganze Saison mit dabei. Insofern war das für die Jungs und für mich auch entspannt“, sieht Beckmann keine großen Veränderungen auf sich zukommen.

Sein Premierenspiel auf der Kommandobrücke bestreitet der VfL nun aber sogleich im kleinen Derby gegen den TSV Neckarau II. Mehr noch, ist der kommende Gegner zugleich auch noch sein Ex-Verein, den er 2020 in die A-Klasse geführt hatte. „Auf der einen Seite ist das ein Spiel wie jedes andere. Auf der anderen Seite aber ist das schon ein Stück Herzensangelegenheit, wenn man gegen den Verein spielt, bei dem man seit der Jugend dabei war und viel reingegeben hat“, gibt Beckmann eine gewisse Anspannung dann doch zu.

VfL-Trainer Beckmann im Fokus

Fünf Jahre lang hatte er zuvor die zweite Mannschaft am Kiesteichweg betreut, ehe er im vergangenen Sommer abgelöst wurde. Nun also gibt er beim VfL II die Richtung vor. Zu aller Brisanz gesellt sich letztlich natürlich auch noch der sportliche Aspekt. Beide Teams benötigen noch dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Es kommt in so einer Partie weniger auf das Spielerische an, als vielmehr auf die Mentalität“, sagt Beckmann. „Hier spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die beide drei Punkte brauchen.“ Eines dürfte gewiss sein: Die 22 Akteure, die auflaufen werden, dürften motiviert bis in die Haarspitzen sein. Beim VfL nicht mehr dabei ist Salvatore Ciccia, der zum SV Enosis Mannheim gewechselt ist. wy