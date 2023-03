Für Riedrode zählt nur ein Sieg

Mit dem Ende einer Negativserie will die FSG Riedrode in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt in die Restrunde starten. Gegen den SV Nauheim soll am Sonntag (15.30 Uhr, Waldsportplatz) der erste Sieg seit Oktober her. Schon am Samstag (17.15 Uhr) startet die Bürstädter Eintracht ihre Mission Ligaverbleib. Die Elf von Trainer Karl-Heinz Göbel gastiert bei Schlusslicht FC Fürth.

