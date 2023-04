Leistet der VfB Schützenhilfe?

Ried. Sechs Spieltage stehen in der Fußball-C-Liga noch an. Aus Ried-Sicht ist vor allem der Abstiegskampf interessant. Der FV Biblis II empfängt am Sonntag (13 Uhr) den SV Schwanheim zum Kellerduell. Die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt kann mit einem Heimsieg gegen Olympia Lorsch II um 15.30 Uhr einen großen Schritt gen Rettung machen. Im oberen Tabellendrittel haben die zwei Lampertheimer Teams bestenfalls noch Außenseiterchancen. Der VfB gastiert um 13 Uhr beim SV Unter-Flockenbach III, der TVL II muss um 15.30 Uhr zur FSG Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Et. Bürstadt II – Oly. Lorsch II

Nach zuletzt drei Siegen in vier Spielen ist Bürstadts Gruppenliga-Reserve mit 34 Punkten in den Top zehn angekommen. Für den Dritten Lorsch II ist es das erste Auswärtsspiel 2023.

FV Biblis II – Schwanheim

Mit nur einem Punkt weniger als Bürstadt II belegt die Bibliser Reserve Rang 13 – und damit den letzten Nichtabstiegsplatz. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den SV Unter-Flockenbach III, der Relegationsplatz 14 belegt.

Unter-Flock. III – VfB Lampertheim

Mehr zum Thema Fußball-C-Liga Was wird aus dem TV Lampertheim II? Mehr erfahren Fußball-C-Liga VfB darf weiter hoffen Mehr erfahren Fußball-B-Liga Hüttenfeld braucht Tore Mehr erfahren

Über Schützenhilfe des Vierten VfB (53 Punkte) würden sich die Reserven von Biblis und Bürstadt sicher nicht beschweren. Gegen Schwanheim (4:1), Biblis (5:0) und Birkenau II (2:0) agierte die Elf von Martin Göring zuletzt souverän.

FSG Bensheim – TV Lampertheim II

Beim jüngsten 0:1 zu Hause gegen Co-Primus Elmshausen war der TV Lampertheim II auf Augenhöhe. Eine Woche später muss der Fünfte (41 Punkte) zum zweiten Spitzenreiter. cpa