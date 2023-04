Hüttenfeld braucht Tore

Ried. Zwar gilt es als wahrscheinlich, dass in der Fußball-B-Liga Bergstraße mit der SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II, der SG Hüttenfeld und der SG Gronau die drei letztplatzierten Mannschaften Direktabstieg und Relegation unter sich ausmachen werden, doch zu diesem Kreis könnten auch noch mit der Tvgg Lorsch II und der Spielvereinigung Fürth II zwei weitere Mannschaften hinzustoßen.

Beide Teams treffen am Wochenende auf Teams aus dem Verbreitungsgebiet des Südhessen Morgen. Bereits am Samstag (17 Uhr) empfängt die SG Hüttenfeld die Fürther, und nichts käme Hüttenfelds Trainer Christian Schmitt lieber in den Sinn als den vierten Saisonerfolg zu landen. „Gegen die beiden Spitzenteams Hofheim und Riedrode haben Kampf und Einsatzbereitschaft gestimmt. Jetzt fehlen uns nur noch die Tore“, sagt er und hofft, dass die beiden angeschlagenen Marco Herschel und Max Rhein mitspielen können.

Im Lorscher Ehlried (Sonntag um 13 Uhr) gastiert indes die FSG Riedrode II – und da Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling am Sonntag seinen 30. Geburtstag feiert, würde er sich ganz besonders über einen Auswärtserfolg freuen. „Drei Punkte zu meinem 30. am 30. Das wäre doch eine runde Sache“, betont Kreiling. Doch bei der Tvgg Lorsch II haben sich die Riedroder Reservisten zuletzt meist schwergetan.

Zur SG Gronau, die in der nächsten Saison vom früheren Riedroder Trainer Andreas Keinz trainiert werden wird, muss der FV Hofheim reisen. Am vergangenen Mittwoch setzten die Hofheimer mit dem 4:0-Erfolg über die Tvgg Lorsch II ein Ausrufezeichen. Patrick Schüssler (2), Paul Buschmann und Soner Akcesme trafen. hias