Was wird aus dem TV Lampertheim II?

Ried. Zwei Siege konnte der TV Lampertheim II zuletzt in der Fußball-C-Liga feiern. Mit Co-Tabellenführer TSV Elmshausen kommt am Sonntag (13 Uhr, Sportzentrum Ost) aber ein echter Brocken. Die „Zweite“ von Eintracht Bürstadt gastiert zeitgleich beim abgeschlagenen Schlusslicht SG Reichenbach II. Der VfB Lampertheim empfängt um 15.30 Uhr den VfL Birkenau II. Der FV Biblis II ist am 28. Spieltag spielfrei.

TV Lampertheim II – Elmshausen

Nach dem 0:1 im direkten Duell teilt sich Elmshausen (59 Punkte) Platz eins mit der FSG Bensheim. Der Neun-Punkte-Vorsprung des Duos auf Verfolger VfB spricht eine klare Sprache. Die TVL-Reserve ist als Fünfter mit 41 Zählern ebenfalls abgehängt. „Wir werden es schwer haben“, sagt Lampertheims Trainer Marcus Reichert und verweist auf Elmshausens Offensive. 112 Tore in 25 Partien sind Liga-Spitze.

Derweil ist unklar, ob Reichert – der im Januar interimsweise einsprang und viel Spaß an seiner Arbeit hat – über den Sommer hinaus Coach der „Zweiten“ sein wird. Das hängt davon ab, wie es mit der ersten Mannschaft weitergeht. Das Kreisoberliga-Team wird zahlreiche Abgänge verzeichnen. Ob die Turner dann noch eine 1b-Elf stellen können, wird zu klären sein.

VfB Lampertheim – Birkenau II

„Wir wollen an die starke Leistung beim 5:0 in Biblis anknüpfen“, meint VfB-Sportchef Philipp Ihrig. Trainer Martin Göring stehen gegen Birkenau II alle Mann zur Verfügung.

SG Reichenb. II – Eintr. Bürstadt II

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Einhausen II will der 13. Bürstadt II (31 Punkte) beim Letzten (sieben Punkte) nachlegen. cpa