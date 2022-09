Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Deutschland nach dem Wembley-3:3: Einerseits, andererseits

In der Generalprobe vor dem WM in Katar gab es für Bundestrainer Hansi Flick und sein Team Licht und Schatten. Das 3:3 in England offenbarte defensive Schwächen, ließ aber vor allem einen Offensivspieler herausstechen.