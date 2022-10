FC Türkspor zeigt Moral

Mannheim. In der Fußball-Landesliga hat der FC Türkspor Mannheim zu Hause gegen den ASC Neuenheim ein 2:2 (1:1) geholt. „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden“, sagte Feytullah Genc, der mit Bernd Wigand die Mannheimer trainiert. „Ärgerlich war, dass wir beide Gegentreffer nach individuellen Fehlern bekommen haben. Positiv ist dagegen, dass wir zweimal einen Rückstand egalisiert haben.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der ersten Chance gelang Neuenheim die Führung. Tarek Aliane eroberte den Ball und schloss aus 14 Metern ab. „Wir haben danach ein Übergewicht bekommen“, sagte Genc. Nach einem Foul an Kadir Seker verwandelte Mikael Erdem den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1 (40.). Der ASC erwischte den besseren Start in Durchgang zwei. Nach einer Ecke köpfte Philipp Knorn die Neuenheimer mit 2:1 in Front (47.). „Wir haben unbeirrt weitergespielt“, lobte Genc. Seker hatte zunächst mit einem Pfostentreffer Pech (54.). Der eingewechselte Mittat Özcan traf nach Vorarbeit von Erdem zum 2:2-Endstand (80.). An diesem Dienstag, 14.30 Uhr, muss der FC Türkspor, der nun Dritter ist, beim Tabellenvierten ASV Eppelheim ran.

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim trotzte Spitzenreiter SG HD-Kirchheim ein 1:1 (1:1) ab. Erik Anhölcher brachte die Südhessen in Führung (18.). Tim Steinmann glich für Kirchheim zum 1:1 (23.) aus. bol