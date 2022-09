Riedrode II behauptet die Tabellenführung

Ried. Nach dem 2:1-Sieg über Zotzenbach bleibt die FSG Riedrode II Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B. Bereits am Freitagabend stellte der FV Hofheim mit einem 3:0-Erfolg über den TSV Hambach seine Ambitionen unter Beweis. Dagegen gab es für die SG Hüttenfeld bei der 1:8-Auswärtsklatsche bei Auerbach II nichts zu holen. Schon am Donnerstagabend schlug die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim II den TSV Gras-Ellenbach nach Toren von Ivan Lentini (2) und Ferhan Güllü mit 3:2.

Riedrode II – FSV Zotzenbach 2:1

Zotzenbachs Steffen Sattler stellte in der 30. Minute den Spielverlauf auf den Kopf, als er nach einem Konter das 0:1 erzielte. Doch mit dem Halbzeitpfiff gelang Riedrode der hochverdiente Ausgleich. Nachdem Dominik Wiegand im ersten Versuch scheiterte, glückte der zweite von Luca Dieken, der den Ball per Kopf über die Linie zum 1:1 drückte. In der 79. Minute gelang Riedrode der Siegtreffer: Nach einer Flanke von Wiegand köpfte Perica Bozanovic erfolgreich ein – 2:1.

TSV Auerbach II – SG Hüttenfeld 8:1

Riedrodes Perica Bozanovic erzielte den Siegtreffer. © Berno Nix

Der Liveticker des Hüttenfelders Daniel Lerch verriet bereits früh, dass die SGH bei einem übermächtigen Gegner ohne Chance war. In der 14. Minute musste SGH-Torhüter Max Massion nach Jasko Huseinovics schönem Heber erstmals hinter sich greifen – 1:0. Henke und erneut Huseinovic waren die Auerbacher Schützen in der 20. und 34. Minute, so dass es schon zur Pause 3:0 stand. Auch in der zweiten Halbzeit spielte nur eine Mannschaft – Auerbach. Christian Weiss, der in der 58. und 88. Minute jeweils einen Foulelfmeter verwandelte, erneut Benjamin Henke (59.) und Janis Breuer (70., 75.) hießen die weiteren Torschützen für die Elf von Giovanni Antonucci. Immerhin gelang Kevin Rathgeber in der 81. Minute der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 7:1. „Hüttenfeld hat sich zwar gewehrt. Aber wir hatten ein paar Spieler aus dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft dabei. Das war ein Klassenunterschied“, sagte Auerbachs Co-Trainer Claus Schermuly.

FV Hofheim – TSV Hambach 3:0

Dank des deutlichen FVH-Erfolgs über die Hambacher wurde die Hofheimer Kerwe zu einem gelungenen Fest. Christian Baunach (13.) und Patrick Schüssler (45.) sorgten dabei mit ihren Treffern für einen sicheren 2:0-Pausenstand. Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Maximilian von Dungen, der in der 60. Minute per Strafstoß traf. hias