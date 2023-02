Der August tut in Bürstadt noch weh

Bürstadt. Schwach angefangen, stark zurückgekommen – und dann wieder nachgelassen: Hinter Eintracht Bürstadt II liegt eine verrückte Hinrunde in der Fußball-C-Liga. „Wir hängen immer noch unten drin“, stellt Bürstadts Spielertrainer Daniel Patti klar: „Hätten wir in den letzten Spielen vor der Winterpause sechs bis neun Punkte geholt, wären wir jetzt im gesicherten Mittelfeld. Aber die Luft war raus.“

In den ersten 20 Ligapartien reihte sich bei Bürstadt II quasi eine Serie an die nächste. Der August war ein Monat des Grauens, dem die Eintracht-Reserve bis heute hinterherläuft. Stark ersatzgeschwächt stand man nach sechs Spieltagen ohne Punkt da. Das Abbruchspiel gegen Fürth/Mitlechtern II am 21. August zog im Herbst sogar noch einen Drei-Punkte-Abzug für beide Teams nach sich.

Sieg in Lampertheim startete Serie

Nach Klatschen gegen Ober-Abtsteinach II (0:6), die FSG Bensheim (1:12), Birkenau II (1:7) und Lautern (0:4) war schnell klar: Aus dem Ziel, oben mitzuspielen, wird nichts. „Da war die Moral schon früh weg“, sagt Patti heute. Dass der Spielplan nach der kurzen Sommerpause zwei Englische Wochen im Urlaubsmonat August vorsah, nennt der Spielertrainer „sehr schlecht gewählt“.

Erst mit dem 4:1-Erfolg beim TV Lampertheim II am achten Spieltag ging es aufwärts. Mit einer Serie von sechs Siegen und drei Remis löste sich die Patti-Elf von den Abstiegsrängen. Siege bei den Top-Teams Olympia Lorsch II (5:3) und VfB Lampertheim (3:1) untermauerten das Potenzial der Bürstädter. „Wir haben aber auch Spiele wie gegen Gadernheim unnötig verloren“, weiß Patti, der auch das 1:3 gegen Birkenau II und das 1:5 bei Unter-Flockenbach III zum Jahresabschluss in Erinnerung hat.

Zwölf Spiele vor Saisonende belegt Bürstadt II mit 22 Punkten den 13. Platz. Unter-Flockenbach III steht mit vier Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 14. „Wir müssen schauen, dass wir gleich am Anfang der Restrunde wieder eine Serie starten“, fordert Patti. Nach dem Auftakt bei Fürth/Mitlechtern II am 4. März warten mit Lautern, Elmshausen und dem TV Lampertheim II wieder drei starke Kontrahenten. „Wir haben aber schon gezeigt, dass wir gegen die obenstehenden Teams gewinnen können“, betont Patti, der mit dem jungen David Dukart (zuletzt VfR Bürstadt) einen neuen Spieler im Kader hat. cpa