Die Qual der Wahl vor der Revanche?

Ried. Der vorletzte Spieltag der Fußball-C-Liga in diesem Jahr bietet unter anderem das Lampertheimer Derby. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der TVL II den VfB im Sportzentrum Ost. Eintracht Bürstadt II trifft am Sonntag (12 Uhr) zu Hause auf den VfL Birkenau II. Am Samstag (14 Uhr) gastiert der FV Biblis II bei der SG Fürth/Mitlechtern II.

TVL II – VfB Lamperth.

Für die TVL-Reserve bildet das Derby gegen den VfB den Jahresabschluss. Trainer Mirco Geschwind, der im Januar eine Stelle in Südafrika antritt, wird aber wie schon zuletzt beim 1:3 in Biblis aus Termingründen fehlen. „Das ist ärgerlich, zumal ich merke, dass meine Jungs heiß sind“, berichtet Geschwind von 16 Mann, die am Dienstag im Training der „Zweiten“ waren.

Das Hinspiel im August entschied der VfB mit 4:1 für sich. Geht es nach der Tabelle, sind die Grün-Weißen als Dritter mit 37 Punkten auch vor dem Rückspiel gegen den TVL II (Platz neun/25 Punkte) der Favorit. „So einfach wollen wir es dem VfB diesmal nicht machen“, sagt Geschwind, der in Personalsachen „die Qual der Wahl“ hat. Der VfB will den Schwung aus dem jüngsten 7:1-Sieg gegen Schlusslicht Reichenbach II mitnehmen. „Da haben wir uns super präsentiert“, freut sich Sportausschusschef Philipp Ihrig auf das Derby: „Beide Teams haben die Offensivstärke, um ein Spiel auch drehen zu können.“ Auf Artur Haiser (muskuläre Probleme) muss der VfB verzichten.

Et. Bürstadt II – Birkenau II

Die „Wiedergutmachungs-Tour“ der zweiten Eintracht-Mannschaft ist noch nicht vorbei. „In Birkenau haben wir in unserer glorreichen Anfangsphase 1:7 verloren“, erinnert sich Bürstadts Spielertrainer Daniel Patti. Doch sechs Niederlagen zum Start - das war einmal. Mittlerweile ist Bürstadt II seit neun Partien ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis). Diese Serie will die Patti-Elf in die Winterpause mitnehmen. Kurios: Zum Sechsten Birkenau II (26 Punkte) fehlen der Eintracht-Reserve, die Rang 13 belegt, nur vier Zähler.

Fürth/Mitl. II – Biblis II

Der Zehnte Fürth/Mitlechtern II (24 Punkte) und der Elfte Biblis II (23) liegen im dichten Liga-Mittelfeld. Der Vorsprung auf den SV Unter-Flockenbach III, der mit 15 Zählern auf Relegationsplatz 14 steht, ist dagegen komfortabel. Mit dem 3:1 gegen die TVL-Reserve konnte Biblis II nach zuvor drei Niederlagen wieder punkten. Fürth/Mitlechtern II kam zuletzt mit 1:7 bei Ober-Abtsteinach II unter die Räder. cpa